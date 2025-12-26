美国挑战者裁员人数 (Challenger United Sates Job Cuts)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
劳动力
|低级别
|N/D
|
153.074 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
Challenger（挑战者公司）裁员数据反映了指定月份内雇主报告的裁员总数。该指标可用于评估劳动力市场状况。高于预期的数值被视为不利于美元，而低于预期的数值则被视为对美元有利。
最后值:
真实值
"美国挑战者裁员人数 (Challenger United Sates Job Cuts)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
153.074 K
10月 2025
153.074 K
54.064 K
9月 2025
54.064 K
85.979 K
8月 2025
85.979 K
62.075 K
7月 2025
62.075 K
47.999 K
6月 2025
47.999 K
93.816 K
5月 2025
93.816 K
105.441 K
4月 2025
105.441 K
275.240 K
3月 2025
275.240 K
172.017 K
2月 2025
172.017 K
49.795 K
1月 2025
49.795 K
38.792 K
12月 2024
38.792 K
57.727 K
11月 2024
57.727 K
55.597 K
10月 2024
55.597 K
72.821 K
9月 2024
72.821 K
75.891 K
8月 2024
75.891 K
25.885 K
7月 2024
25.885 K
48.786 K
6月 2024
48.786 K
63.816 K
5月 2024
63.816 K
64.789 K
4月 2024
64.789 K
90.309 K
3月 2024
90.309 K
84.638 K
2月 2024
84.638 K
82.307 K
1月 2024
82.307 K
34.817 K
12月 2023
34.817 K
45.510 K
11月 2023
45.510 K
36.836 K
10月 2023
36.836 K
47.457 K
9月 2023
47.457 K
75.151 K
8月 2023
75.151 K
23.697 K
7月 2023
23.697 K
40.709 K
6月 2023
40.709 K
80.089 K
5月 2023
80.089 K
66.995 K
4月 2023
66.995 K
89.703 K
3月 2023
89.703 K
77.770 K
2月 2023
77.770 K
102.943 K
1月 2023
102.943 K
43.651 K
12月 2022
43.651 K
76.835 K
11月 2022
76.835 K
33.843 K
10月 2022
33.843 K
29.989 K
9月 2022
29.989 K
20.485 K
8月 2022
20.485 K
25.810 K
7月 2022
25.810 K
32.517 K
6月 2022
32.517 K
20.712 K
5月 2022
20.712 K
24.286 K
4月 2022
24.286 K
21.387 K
3月 2022
21.387 K
15.245 K
2月 2022
15.245 K
19.064 K
1月 2022
19.064 K
19.052 K
12月 2021
19.052 K
14.875 K
11月 2021
14.875 K
22.822 K
10月 2021
22.822 K
17.895 K
