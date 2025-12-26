经济日历部分

Silf/Swedbank综合采购经理人指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
Silf/Swedbank
部门：
业务
低级别 57.8
55.6
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
57.8
下次发布 实际值 预测值
以前
Silf/Swedbank综合PMI自2019年开始发布。这是一个根据制造业和服务业PMI进行计算的综合指标。该综合指数可以快速评估该国的经济状况，与GDP增长有很好的相关性。。它在每个月银行的第三个工作日，与服务器PMI一起在08:30发布。

该指数是由瑞典银行和Slif根据每月对大约400名采购经理人进行调查计算得出的。要求经理人评估公司的活动：该活动是否增加、减少还是保持不变。受访者评估订单、生产、就业、交货时间和仓库库存。

在所得指数中，制造业部门的权重为28%，服务业部门数值的权重为72%。高于50的数值表示经济增长，而低于50的数值意味着经济下降。该数值受季节性调整的影响。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。PMI被解读为生产和通货膨胀的领先指标，因此很受分析师的欢迎。综合采购经理人指数(PMI)的增长是一个表现有利市场环境的指标，可以被视为对瑞典克朗有利。

最后值:

真实值

"Silf/Swedbank综合采购经理人指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
57.8
55.6
10月 2025
55.3
57.1
9月 2025
57.1
53.9
8月 2025
53.9
50.3
7月 2025
50.3
51.5
6月 2025
51.5
50.3
5月 2025
50.3
50.6
3月 2025
50.6
51.3
2月 2025
51.5
50.9
1月 2025
50.9
51.7
12月 2024
51.7
51.8
11月 2024
51.7
53.1
10月 2024
53.0
49.6
9月 2024
49.7
52.5
8月 2024
52.8
52.5
7月 2024
52.5
52.4
6月 2024
52.3
51.0
5月 2024
50.8
49.1
4月 2024
49.0
53.0
3月 2024
52.8
50.6
2月 2024
50.1
50.2
1月 2024
50.5
49.8
12月 2023
49.7
48.6
11月 2023
48.5
47.8
10月 2023
47.7
45.4
9月 2023
45.4
47.6
8月 2023
48.1
51.9
7月 2023
51.3
45.7
6月 2023
45.8
46.8
5月 2023
47.6
49.0
4月 2023
52.7
49.3
3月 2023
47.8
46.1
2月 2023
46.1
49.9
1月 2023
49.9
51.0
12月 2022
51.0
51.9
11月 2022
51.9
54.0
10月 2022
54.0
53.5
9月 2022
53.5
56.9
8月 2022
56.9
56.5
7月 2022
57.2
59.9
6月 2022
60.3
64.6
5月 2022
64.6
64.5
4月 2022
64.4
61.2
3月 2022
63.1
65.0
2月 2022
65.3
66.8
1月 2022
66.9
65.9
12月 2021
65.8
67.1
11月 2021
67.2
66.9
10月 2021
67.0
68.2
9月 2021
68.2
63.7
12
导出报告

