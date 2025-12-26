Silf/Swedbank综合采购经理人指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|低级别
|57.8
|
55.6
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
57.8
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
Silf/Swedbank综合PMI自2019年开始发布。这是一个根据制造业和服务业PMI进行计算的综合指标。该综合指数可以快速评估该国的经济状况，与GDP增长有很好的相关性。。它在每个月银行的第三个工作日，与服务器PMI一起在08:30发布。
该指数是由瑞典银行和Slif根据每月对大约400名采购经理人进行调查计算得出的。要求经理人评估公司的活动：该活动是否增加、减少还是保持不变。受访者评估订单、生产、就业、交货时间和仓库库存。
在所得指数中，制造业部门的权重为28%，服务业部门数值的权重为72%。高于50的数值表示经济增长，而低于50的数值意味着经济下降。该数值受季节性调整的影响。
通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。PMI被解读为生产和通货膨胀的领先指标，因此很受分析师的欢迎。综合采购经理人指数(PMI)的增长是一个表现有利市场环境的指标，可以被视为对瑞典克朗有利。
最后值:
真实值
"Silf/Swedbank综合采购经理人指数(PMI) (Silf/Swedbank Sweden Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件