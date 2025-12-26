Silf/Swedbank综合PMI自2019年开始发布。这是一个根据制造业和服务业PMI进行计算的综合指标。该综合指数可以快速评估该国的经济状况，与GDP增长有很好的相关性。。它在每个月银行的第三个工作日，与服务器PMI一起在08:30发布。

该指数是由瑞典银行和Slif根据每月对大约400名采购经理人进行调查计算得出的。要求经理人评估公司的活动：该活动是否增加、减少还是保持不变。受访者评估订单、生产、就业、交货时间和仓库库存。

在所得指数中，制造业部门的权重为28%，服务业部门数值的权重为72%。高于50的数值表示经济增长，而低于50的数值意味着经济下降。该数值受季节性调整的影响。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。PMI被解读为生产和通货膨胀的领先指标，因此很受分析师的欢迎。综合采购经理人指数(PMI)的增长是一个表现有利市场环境的指标，可以被视为对瑞典克朗有利。

