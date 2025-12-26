美国挑战者裁员人数年率y/y (Challenger United Sates Job Cuts y/y)
Challenger（挑战者公司）裁员年率y/y数据反映了与去年同月相比，指定月份内雇主报告的裁员变化百分比。该指标可用于评估劳动力市场状况。高于预期的数值被视为不利于美元，而低于预期的数值则被视为对美元有利。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
178.7%
175.3%
10月 2025
175.3%
71.1%
-25.8%
9月 2025
-25.8%
13.3%
8月 2025
13.3%
139.8%
7月 2025
139.8%
-68.3%
-1.6%
6月 2025
-1.6%
69.2%
47.0%
5月 2025
47.0%
68.1%
62.7%
4月 2025
62.7%
125.3%
204.8%
3月 2025
204.8%
68.6%
103.2%
2月 2025
103.2%
1.0%
-39.5%
1月 2025
-39.5%
28.0%
11.4%
12月 2024
11.4%
30.8%
26.8%
11月 2024
26.8%
33.4%
50.9%
10月 2024
50.9%
30.2%
53.4%
9月 2024
53.4%
22.1%
1.0%
8月 2024
1.0%
46.8%
9.2%
7月 2024
9.2%
-131.4%
19.8%
6月 2024
19.8%
-133.6%
-20.3%
5月 2024
-20.3%
6.5%
-3.3%
4月 2024
-3.3%
-47.9%
0.7%
3月 2024
0.7%
-51.1%
8.8%
2月 2024
8.8%
-116.3%
-20.0%
1月 2024
-20.0%
-59.0%
-20.2%
12月 2023
-20.2%
158.1%
-40.8%
11月 2023
-40.8%
195.9%
8.8%
10月 2023
8.8%
58.2%
9月 2023
58.2%
225.3%
266.9%
8月 2023
266.9%
-8.2%
7月 2023
-8.2%
230.0%
25.2%
6月 2023
25.2%
248.6%
286.7%
5月 2023
286.7%
227.2%
175.9%
4月 2023
175.9%
200.2%
319.4%
3月 2023
319.4%
148.0%
410.1%
2月 2023
410.1%
94.1%
440.0%
1月 2023
440.0%
56.4%
129.1%
12月 2022
129.1%
34.0%
416.5%
11月 2022
416.5%
12.2%
48.3%
10月 2022
48.3%
1.9%
67.6%
9月 2022
67.6%
-9.7%
30.3%
8月 2022
30.3%
-20.8%
36.3%
7月 2022
36.3%
-31.5%
58.8%
6月 2022
58.8%
-40.9%
-15.8%
5月 2022
-15.8%
-47.2%
6.0%
4月 2022
6.0%
-53.0%
-30.1%
3月 2022
-30.1%
-56.7%
-55.9%
2月 2022
-55.9%
-55.4%
-76.0%
1月 2022
-76.0%
-60.2%
-75.3%
12月 2021
-75.3%
-60.6%
-77.0%
11月 2021
-77.0%
-58.9%
-71.7%
10月 2021
-71.7%
-53.8%
-84.9%
