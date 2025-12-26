德国S&P全球建筑业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))
|低级别
|45.2
|
42.8
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
45.2
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
德国建筑业PMI（采购经理人指数） 由IHS Markit编制并发布。该指标显示了该国建筑行业采购经理的活动水平。
通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。因此，他们是最先注意到商业环境变化好与坏的群体。选择的抽样调查对象是为了涵盖全国范围内最大数量的大型企业。
采购经理人指数(PMI)计算是基于对超过150家对GDP具有最大贡献的德国建筑公司采购经理进行的月度问卷答复收集的数据。经理们被要求描述有关国家建筑行业的当前商业和经济状况。调查问卷包括以下经济变量：
- 一般商业活动
- 住房建筑活动
- 商业建筑活动
- 土木工程活动
- 新订单
- 就业
- 采购量
- 供应商交货时间
- 采购价格
- 与分销商合作（活动、可用性、级别、质量）
- 近期未来输出
调查对象提供一个相对评估：即，数据是否上涨，或数据是否下降或数据是否保持不变。这个指数根据季节进行调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。
PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个建筑业的运营信息。它被解读为建筑业活动和通货膨胀的领先指标。建筑业PMI增长表明市场状况良好，可以被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
"德国S&P全球建筑业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Germany Construction Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
