美国EIA 库欣原油库存变化 (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国能源信息管理局 (U.S. Energy Information Administration)
部门：
业务
中级别
-0.742 M
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
能源信息管理局(EIA)库欣原油库存变化指标是WTI油价变动的最重要因素之一。WTI 基准价格在库欣（俄克拉荷马州）确定。如今，库欣是世界原油的主要贸易中心之一。WTI期货意味着向库欣交付。

美国能源部能源信息管理局 (EIA) 的每周报告中包括了该指标。

EIA将这份报告以及其他有关原油和主要石油产品的供应、库存和价格的信息都纳入每周石油状况报告(WPSR)中。这是目前制造商、媒体、政策制定者、消费者和分析师，以及州和地方当局所采用的，一个关于当前能源行业的可靠的信息来源。报告数据描述了美国和美国大型地区原油和石油产品的供应和处置情况。

库欣石油储备增长表明石油需求下降，全球油价下跌。库欣库存减少可能对油价产生积极的影响。然而，这种价格的变化是短期性的。只在库欣原油库存连续几周稳步增长或下降的情况下，市场才会出现一定的趋势。

最后值:

真实值

预测值

"美国EIA 库欣原油库存变化 (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
19 12月 2025
N/D
0.067 M
-0.742 M
12 12月 2025
-0.742 M
0.115 M
0.308 M
5 12月 2025
0.308 M
0.101 M
-0.457 M
28 11月 2025
-0.457 M
0.107 M
-0.068 M
21 11月 2025
-0.068 M
0.127 M
-0.698 M
14 11月 2025
-0.698 M
0.034 M
-0.346 M
7 11月 2025
-0.346 M
-0.173 M
0.300 M
31 10月 2025
0.300 M
0.528 M
1.334 M
24 10月 2025
1.334 M
-0.345 M
-0.770 M
17 10月 2025
-0.770 M
-0.310 M
-0.703 M
10 10月 2025
-0.703 M
-0.276 M
-0.763 M
3 10月 2025
-0.763 M
-0.205 M
-0.271 M
26 9月 2025
-0.271 M
-0.116 M
0.177 M
19 9月 2025
0.177 M
-0.329 M
-0.296 M
12 9月 2025
-0.296 M
0.154 M
-0.365 M
5 9月 2025
-0.365 M
1.137 M
1.590 M
29 8月 2025
1.590 M
-0.496 M
-0.838 M
22 8月 2025
-0.838 M
0.264 M
0.419 M
15 8月 2025
0.419 M
0.037 M
0.045 M
8 8月 2025
0.045 M
0.660 M
0.453 M
1 8月 2025
0.453 M
0.554 M
0.690 M
25 7月 2025
0.690 M
0.114 M
0.455 M
18 7月 2025
0.455 M
-0.193 M
0.213 M
11 7月 2025
0.213 M
-0.032 M
0.464 M
4 7月 2025
0.464 M
-0.095 M
-1.493 M
27 6月 2025
-1.493 M
-0.045 M
-0.464 M
20 6月 2025
-0.464 M
-0.068 M
-0.995 M
13 6月 2025
-0.995 M
-0.088 M
-0.403 M
6 6月 2025
-0.403 M
-0.116 M
0.576 M
30 5月 2025
0.576 M
-0.104 M
0.075 M
23 5月 2025
0.075 M
-0.106 M
-0.457 M
16 5月 2025
-0.457 M
-0.140 M
-1.069 M
9 5月 2025
-1.069 M
0.067 M
-0.740 M
2 5月 2025
-0.740 M
-1.509 M
0.682 M
25 4月 2025
0.682 M
-0.501 M
-0.086 M
18 4月 2025
-0.086 M
-0.508 M
-0.654 M
11 4月 2025
-0.654 M
-0.451 M
0.681 M
4 4月 2025
0.681 M
-0.047 M
2.373 M
28 3月 2025
2.373 M
-0.260 M
-0.755 M
21 3月 2025
-0.755 M
0.136 M
-1.009 M
14 3月 2025
-1.009 M
0.191 M
-1.228 M
7 3月 2025
-1.228 M
0.364 M
1.124 M
28 2月 2025
1.124 M
0.554 M
1.282 M
21 2月 2025
1.282 M
0.958 M
1.472 M
14 2月 2025
1.472 M
0.442 M
0.872 M
7 2月 2025
0.872 M
0.353 M
-0.034 M
31 1月 2025
-0.034 M
0.296 M
0.326 M
24 1月 2025
0.326 M
-0.072 M
-0.148 M
17 1月 2025
-0.148 M
1.411 M
0.765 M
10 1月 2025
0.765 M
-1.219 M
-2.502 M
12345678...11
