经济日历部分

经济日历

国家

南非国际储备总额 (South Africa Gross International Reserves)

国家：
南非
ZAR, 南非兰特
源：
南非储备银行(SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
部门：
货币
低级别 $​72.068 B $​71.689 B
$​71.550 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​72.419 B
$​72.068 B
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

南非国际储备总额衡量的是外汇和货币黄金储备、特别提款权、IMF储备持仓和其他以美元计价的资产的总值。

国际储备总额包括由南非储备银行存储和管控的各种外币，该银行可用其执行货币政策措施、为外债融资、进行货币干预以影响本国货币汇率或用于其他目的。这些是金融性资产。

南非的国际储备由南非储备银行管理，其目标是保持最佳的储备水平。

这一指标对ZAR报价的影响取决于相关因素。根据南非储备银行特定的通货膨胀目标，外汇储备的增长可以作为支持或给兰特施压的措施。

最后值:

真实值

预测值

"南非国际储备总额 (South Africa Gross International Reserves)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
$​72.068 B
$​71.689 B
$​71.550 B
10月 2025
$​71.550 B
$​70.061 B
$​69.739 B
9月 2025
$​69.739 B
$​70.283 B
$​70.416 B
8月 2025
$​70.416 B
$​69.433 B
$​69.161 B
7月 2025
$​69.161 B
$​68.648 B
$​68.415 B
6月 2025
$​68.415 B
$​67.955 B
$​68.116 B
5月 2025
$​68.116 B
$​67.241 B
$​67.585 B
4月 2025
$​67.585 B
$​66.751 B
$​67.450 B
3月 2025
$​67.450 B
$​66.279 B
$​66.264 B
2月 2025
$​66.264 B
$​66.013 B
$​65.876 B
1月 2025
$​65.876 B
$​64.989 B
$​65.459 B
12月 2024
$​65.459 B
$​64.515 B
$​65.859 B
11月 2024
$​65.859 B
$​63.588 B
$​63.028 B
10月 2024
$​63.028 B
$​63.269 B
$​63.633 B
9月 2024
$​63.633 B
$​62.854 B
$​63.205 B
8月 2024
$​63.205 B
$​62.656 B
$​62.269 B
7月 2024
$​62.269 B
$​62.660 B
$​62.100 B
6月 2024
$​62.100 B
$​62.748 B
$​62.087 B
5月 2024
$​62.087 B
$​61.341 B
$​61.795 B
4月 2024
$​61.795 B
$​62.483 B
$​62.323 B
3月 2024
$​62.323 B
$​62.310 B
$​61.653 B
2月 2024
$​61.653 B
$​62.260 B
$​61.188 B
1月 2024
$​61.188 B
$​62.946 B
$​62.518 B
12月 2023
$​62.518 B
$​61.542 B
$​61.721 B
11月 2023
$​61.721 B
$​61.234 B
$​60.962 B
10月 2023
$​60.962 B
$​61.759 B
$​61.131 B
9月 2023
$​61.131 B
$​62.320 B
$​61.998 B
8月 2023
$​61.998 B
$​62.103 B
$​62.212 B
7月 2023
$​62.210 B
$​61.634 B
$​61.550 B
6月 2023
$​61.550 B
$​61.716 B
$​61.296 B
5月 2023
$​61.296 B
$​62.006 B
$​61.720 B
4月 2023
$​61.720 B
$​61.177 B
$​61.851 B
3月 2023
$​61.851 B
$​60.846 B
$​61.020 B
2月 2023
$​61.020 B
$​60.589 B
$​61.864 B
1月 2023
$​61.864 B
$​60.427 B
$​60.570 B
12月 2022
$​60.570 B
$​59.478 B
$​59.877 B
11月 2022
$​59.877 B
$​58.961 B
$​58.700 B
10月 2022
$​58.700 B
$​59.497 B
$​58.891 B
9月 2022
$​58.891 B
$​59.828 B
$​59.756 B
8月 2022
$​59.756 B
$​59.408 B
$​59.510 B
7月 2022
$​59.510 B
$​59.271 B
$​58.923 B
6月 2022
$​58.923 B
$​59.962 B
$​59.258 B
5月 2022
$​59.258 B
$​59.440 B
$​60.280 B
4月 2022
$​60.280 B
$​58.097 B
$​58.163 B
3月 2022
$​58.163 B
$​57.606 B
$​57.693 B
2月 2022
$​57.693 B
$​57.545 B
$​57.199 B
1月 2022
$​57.199 B
$​57.766 B
$​57.589 B
12月 2021
$​57.589 B
$​57.735 B
$​57.618 B
11月 2021
$​57.618 B
$​57.454 B
$​57.520 B
10月 2021
$​57.520 B
$​57.891 B
$​57.058 B
123
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码