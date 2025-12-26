巴西生产者物价指数(PPI)年率y/y (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)
国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
部门：
价格
|低级别
|-1.82%
|-1.03%
|
-0.39%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-2.47%
|
-1.82%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
生产者物价指数(PPI)年率y/y显示了与去年同月相比，在指定月份巴西工业品生产者收到的销售价格的变化。这个指数被视为是消费价格通货膨胀的一个领先指标。高于预期的数值可能意味着巴西货币(real)增值。
最后值:
真实值
预测值
"巴西生产者物价指数(PPI)年率y/y (Brazil Producer Price Index (PPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-1.82%
-1.03%
-0.39%
9月 2025
-0.40%
0.88%
0.47%
8月 2025
0.48%
0.75%
1.35%
7月 2025
1.36%
2.62%
3.24%
6月 2025
3.24%
4.77%
5.78%
5月 2025
5.78%
6.18%
7.54%
4月 2025
7.27%
7.53%
8.39%
3月 2025
8.37%
8.30%
9.42%
2月 2025
9.41%
8.97%
9.71%
1月 2025
9.69%
10.07%
9.28%
12月 2024
9.42%
7.61%
7.62%
11月 2024
7.59%
4.05%
5.92%
10月 2024
5.89%
7.62%
6.02%
9月 2024
6.06%
4.18%
6.49%
8月 2024
6.42%
3.43%
6.58%
7月 2024
6.63%
7.35%
4.17%
6月 2024
4.19%
2.20%
0.07%
5月 2024
0.17%
-1.25%
-3.15%
4月 2024
-3.08%
-1.89%
-4.13%
3月 2024
-4.13%
-3.14%
-5.08%
2月 2024
-5.16%
-3.28%
-5.49%
1月 2024
-5.56%
-3.71%
-4.99%
12月 2023
-4.98%
-8.60%
-6.01%
11月 2023
-6.09%
-7.73%
-6.18%
10月 2023
-6.13%
-4.88%
-7.97%
9月 2023
-7.92%
-6.20%
-10.65%
8月 2023
-10.51%
-15.00%
-14.02%
7月 2023
-14.07%
-15.06%
-12.37%
6月 2023
-12.37%
-11.97%
-9.20%
5月 2023
-9.20%
-7.03%
-4.63%
4月 2023
-4.63%
-6.62%
-2.30%
3月 2023
-2.32%
-0.15%
1.39%
2月 2023
1.38%
1.45%
2.24%
1月 2023
2.24%
0.50%
3.16%
12月 2022
3.13%
2.21%
4.40%
11月 2022
4.39%
6.34%
6.49%
10月 2022
6.50%
10.92%
9.84%
9月 2022
9.76%
7.77%
12.24%
8月 2022
12.16%
16.03%
17.94%
7月 2022
18.04%
18.34%
18.79%
6月 2022
18.78%
19.53%
19.12%
5月 2022
19.15%
16.59%
18.16%
4月 2022
18.00%
18.99%
18.29%
3月 2022
18.31%
16.15%
20.02%
2月 2022
20.05%
21.74%
25.53%
1月 2022
25.51%
28.98%
28.45%
12月 2021
28.39%
30.75%
29.05%
11月 2021
28.86%
25.59%
28.95%
10月 2021
28.83%
31.41%
30.40%
9月 2021
30.59%
34.06%
33.12%
