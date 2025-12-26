欧盟居民消费价格指数(CPI) （不包含能源和未加工食品）月率m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)
|低级别
|-0.4%
|-0.4%
|
-0.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.3%
|
-0.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
居民消费价格指数(CPI)不包含能源和未加工食品月率m/m反映了与上月相比，当前月份一篮子商品和服务价格的变化。
CPI反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者。该指数计算包括服装、住房、家政服务、健康卫生、交通运输、通讯、娱乐和文化、教育、酒店和餐厅，以及“其他杂项”。这种CPI类型不包括能源和未加工食品，因为它们的价格在同一个月内波动很大。
在欧元区每个国家的CPI都是单独计算。然后，欧盟统计局根据所批准的方法将获得的数据编制到调和居民消费价格指数(HICP)。CPI月率m/m根据原始未经调整的价格抽样样本计算得出。
CPI是评估通货膨胀的一个关键指标，银行将其作为即将做出的利率决策和其他货币政策措施的基准。该指数对欧元报价的影响通常并不明显，因为CPI维持在欧洲央行的目标通胀水平。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟居民消费价格指数(CPI) （不包含能源和未加工食品）月率m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件