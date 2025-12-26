美国商品期货委员会(CFTC)标普500非商业净持仓的周报告反映了市场上现有的标普500指数买入卖出持仓总交易量和非商业交易者（投机商）持仓量之间的差异。此报告仅包含了美国期货市场（芝加哥和纽约交易所）。所以该指标是美国标普500买入持仓的净交易量。

非商业交易者在期货或期权市场中持有非锁仓持仓。这一组仅包括非商业交易者（投机商）的操作。同样的交易者可以被定义为具有某些资产的商业交易，和具有其他资产的非商业交易。这种分类反映在CFTC的报告中。

CFTC公布了有关交易者的净持仓和承诺的报告，以帮助交易者和分析师了解市场动态。这些报告是根据FCM交易商、清算公司和外汇交易所所提供的有关持仓的数据进行编制的。CFTC分析部门仅提供数据，但没有解释形成这种持仓比例的原因。

标普500指数是美国股票市场的两个主要指数之一。该指数表明了证券报价的动态。它由美国500家最大型公司的股票指数组成。除了指数动态以外，分析师通常还关注指数期货的净持仓。净持仓能够间接表明美国股票市场的短期前景展望。

