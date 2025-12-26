经济日历部分

美国EIA馏分油库存变化 (EIA United States Distillates Stocks Change)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国能源信息管理局 (U.S. Energy Information Administration)
部门：
业务
能源信息管理局 (EIA)馏分油库存变化指标表示了美国对石油产品的需求。这一指标与原油消耗量间接相关。馏分油是传统蒸馏过程中产生的一种馏分。馏分油包含几种柴油类型。馏分油用于汽车、铁路机车和农用机械。

美国能源部能源信息管理局 (EIA) 的每周报告中包括了该指标。

EIA将这份报告以及其他有关原油和主要石油产品的供应、库存和价格的信息都纳入每周石油状况报告(WPSR)中。这是目前制造商、媒体、政策制定者、消费者和分析师，以及州和地方当局所采用的，一个关于当前能源行业的可靠的信息来源。报告数据描述了美国和美国大型地区原油和石油产品的供应和处置情况。

馏分油库存变化表明了美国对石油产品需求的强度。因此，每周的库存增长表明需求减弱。

该指标的季节性波动很大：夏季使用馏分油作为农业机械的运输燃料，进而增加了该指标。然而，该指标数值对石油价格只有微弱的影响。经济学家仅在与其他具有更大意义的石油市场指标相结合的情况下对其进行分析。

最后值:

真实值

预测值

"美国EIA馏分油库存变化 (EIA United States Distillates Stocks Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

