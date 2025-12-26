经济日历部分

美国U6失业率 (United States U6 Unemployment Rate)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
劳动力
中级别 8.7% 8.1%
8.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
8.4%
8.7%
下次发布 实际值 预测值
以前
美国U6 失业率提供了美国失业率的另一种计算方法，通常被认为是最能反映事实的失业率指标。它也反映了失业人口与劳动人口总数之间的百分比。然而，不同于主要失业率指标U3的是：U6 将在过去四周积极寻找工作的个人以及以下类别的失业人口纳入考虑范围，这类失业人口被认为“略有依赖感”。

  • 找工作失败后（连续12个月）不再寻找工作的人们。他们对目前的经济形势感到失望，发现此刻就业无法实现。这类失业人口被称为“气馁的求职者”。
  • 能够找到工作但此刻不去寻找的个人。
  • 返回继续学习而拒绝就业的人们。
  • 因不利的经济状况而只有兼职或临时工作的人们：目前阶段他们没有全职工作。U3考虑到这类人们未来会就业，因此在失业率统计时没有将其包含在内。

许多经济学家认为U6更能反映国家的失业状况，因为它包含了U3 指标中没有包括但能够间接反映劳动力市场的人们。

失业统计数据是通过对全国范围内约110,000人（60,000个家庭）的采访而获得的。该调查不包括年龄不满16岁的个人，正在部队服兵役的士兵，监狱服刑人员和精神病院患者。

失业率是评判国家经济发展的关键指标之一。它并不是一个预测指标。它的增长或下降是经济形势变化的结果。

失业率降低被视为对美元报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国U6失业率 (United States U6 Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
8.7%
8.1%
8.0%
9月 2025
8.0%
7.8%
8.1%
8月 2025
8.1%
8.4%
7.9%
7月 2025
7.9%
7.5%
7.7%
6月 2025
7.7%
7.6%
7.8%
5月 2025
7.8%
8.0%
7.8%
4月 2025
7.8%
7.5%
7.9%
3月 2025
7.9%
8.3%
8.0%
2月 2025
8.0%
7.6%
7.5%
1月 2025
7.5%
7.3%
7.5%
12月 2024
7.5%
8.0%
7.7%
11月 2024
7.8%
7.5%
7.7%
10月 2024
7.7%
7.6%
7.7%
9月 2024
7.7%
7.9%
7.9%
8月 2024
7.9%
7.6%
7.8%
7月 2024
7.8%
7.4%
7.4%
6月 2024
7.4%
7.4%
7.4%
5月 2024
7.4%
7.3%
7.4%
4月 2024
7.4%
7.3%
7.3%
3月 2024
7.3%
7.2%
7.3%
2月 2024
7.3%
7.1%
7.2%
1月 2024
7.2%
7.0%
7.1%
12月 2023
7.1%
7.1%
7.0%
11月 2023
7.0%
7.1%
7.2%
10月 2023
7.2%
7.0%
7.0%
9月 2023
7.0%
6.9%
7.1%
8月 2023
7.1%
6.8%
6.7%
7月 2023
6.7%
6.8%
6.9%
6月 2023
6.9%
6.6%
6.7%
5月 2023
6.7%
6.6%
6.6%
4月 2023
6.6%
6.7%
6.7%
3月 2023
6.7%
6.7%
6.8%
2月 2023
6.8%
6.5%
6.6%
1月 2023
6.6%
6.6%
6.5%
12月 2022
6.5%
6.7%
6.7%
11月 2022
6.7%
6.7%
6.8%
10月 2022
6.8%
6.8%
6.7%
9月 2022
6.7%
6.8%
7.0%
8月 2022
7.0%
6.7%
6.7%
7月 2022
6.7%
6.9%
6.7%
6月 2022
6.7%
7.0%
7.1%
5月 2022
7.1%
6.9%
7.0%
4月 2022
7.0%
7.0%
6.9%
3月 2022
6.9%
7.1%
7.2%
2月 2022
7.2%
7.2%
7.1%
1月 2022
7.1%
7.5%
7.3%
12月 2021
7.3%
8.0%
7.7%
11月 2021
7.8%
8.4%
8.3%
10月 2021
8.3%
8.6%
8.5%
9月 2021
8.5%
9.0%
8.8%
12345
