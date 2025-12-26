Markit南非采购经理人指数(PMI)是衡量商业状况的指标，由IHS Markit根据对约400家私营企业的采购经理人的月度调查而计算。

采购经理人有时可以比公司其他员工更早地了解到市场状况的变化，由于采购过程先于公司的生产活动，因此最先注意到变化的人就是负责采购的人。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择抽样调查对象以便尽可能涵盖各个行业的大型企业的最大数量，包括农业、采矿业、制造业、建筑业、服务业、批发业和零售业。

采购经理完成调查问卷，在问卷中评估其工作的基本参数：输入和产出价格、就业、生产、新订单等。调查受访者提供了对比评估，即，数据是否上升，或数据是否下降，或数据是否保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。在每个月的下半月收集反馈。

最终指标是通过将一半“未更改”答案的百分比添加到评估当前水平为“更高”的答案的百分比中进行计算。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个南非私营企业商业活动的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。PMI的增长表明市场状况良好，可被视为对南非兰特报价有利。

