南非S&P全球采购经理人指数(PMI) (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
南非
ZAR, 南非兰特
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
低级别 49.0 48.8
48.8
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
48.7
49.0
下次发布 实际值 预测值
以前
Markit南非采购经理人指数(PMI)是衡量商业状况的指标，由IHS Markit根据对约400家私营企业的采购经理人的月度调查而计算。

采购经理人有时可以比公司其他员工更早地了解到市场状况的变化，由于采购过程先于公司的生产活动，因此最先注意到变化的人就是负责采购的人。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择抽样调查对象以便尽可能涵盖各个行业的大型企业的最大数量，包括农业、采矿业、制造业、建筑业、服务业、批发业和零售业。

采购经理完成调查问卷，在问卷中评估其工作的基本参数：输入和产出价格、就业、生产、新订单等。调查受访者提供了对比评估，即，数据是否上升，或数据是否下降，或数据是否保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。在每个月的下半月收集反馈。

最终指标是通过将一半“未更改”答案的百分比添加到评估当前水平为“更高”的答案的百分比中进行计算。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个南非私营企业商业活动的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。PMI的增长表明市场状况良好，可被视为对南非兰特报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"南非S&P全球采购经理人指数(PMI) (S&P Global South Africa Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
49.0
48.8
48.8
10月 2025
48.8
50.5
50.2
9月 2025
50.2
50.3
50.1
8月 2025
50.1
49.9
50.3
7月 2025
50.3
50.0
50.1
6月 2025
50.1
51.3
50.8
5月 2025
50.8
50.7
50.0
4月 2025
50.0
48.4
48.3
3月 2025
48.3
49.8
49.0
2月 2025
49.0
49.2
47.4
1月 2025
47.4
50.5
49.9
12月 2024
49.9
50.4
50.9
11月 2024
50.9
49.8
50.6
10月 2024
50.6
49.9
51.0
9月 2024
51.0
49.6
50.5
8月 2024
50.5
49.4
49.3
7月 2024
49.3
49.5
49.2
6月 2024
49.2
49.6
50.4
5月 2024
50.4
49.9
50.3
4月 2024
50.3
50.0
48.4
3月 2024
48.4
50.1
50.8
2月 2024
50.8
50.2
49.2
1月 2024
49.2
50.4
49.0
12月 2023
49.0
49.7
50.0
11月 2023
50.0
49.4
48.9
10月 2023
48.9
49.2
49.9
9月 2023
49.9
49.6
51.0
8月 2023
51.0
48.4
48.2
7月 2023
48.2
48.2
48.7
6月 2023
48.7
48.7
47.9
5月 2023
47.9
49.6
49.6
4月 2023
49.6
50.1
49.7
3月 2023
49.7
49.6
50.5
2月 2023
50.5
49.4
48.7
1月 2023
48.7
50.4
50.2
12月 2022
50.2
50.0
50.6
11月 2022
50.6
49.3
49.5
10月 2022
49.5
50.4
49.2
9月 2022
49.2
52.2
51.7
8月 2022
51.7
52.6
52.7
7月 2022
52.7
51.6
52.5
6月 2022
52.5
50.5
50.7
5月 2022
50.7
50.8
50.3
4月 2022
50.3
51.1
51.4
3月 2022
51.4
50.9
50.9
2月 2022
50.9
49.6
50.9
1月 2022
50.9
50.0
48.4
12月 2021
48.4
50.1
51.7
11月 2021
51.7
49.6
48.6
10月 2021
48.6
50.3
50.7
123
