美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓的周报告反映了市场上现有的铜买入卖出持仓总交易量和非商业交易者（投机商）持仓量之间的差异。此报告仅包含了美国期货市场（芝加哥和纽约交易所）。所以该指标是美国铜买入持仓的净交易量。
非商业交易者在期货或期权市场中持有非锁仓持仓。这一组仅包括非商业交易者（投机商）的操作。同样的交易者可以被定义为具有某些资产的商业交易，和具有其他资产的非商业交易。这种分类反映在CFTC的报告中。
CFTC公布了有关交易者的净持仓和承诺的报告，以帮助交易者和分析师了解市场动态。这些报告是根据FCM交易商、清算公司和外汇交易所所提供的有关持仓的数据进行编制的。CFTC分析部门仅提供数据，但没有解释形成这种持仓比例的原因。
在全球市场，铜是一种受欢迎的大宗商品资产。其动态与铜的生产水平和与铜相关的工业生产水平密切相关。非商业交易者的铜买入持仓数量的增长表明铜市场活动有所增加。然而，由于与全球规模相比，其所代表的数据量太少，因此它对价格不会产生直接影响。
最后值:
真实值
"美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 (CFTC Copper Non-Commercial Net Positions)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
30.2 K
23 9月 2025
30.2 K
30.3 K
16 9月 2025
30.3 K
27.2 K
9 9月 2025
27.2 K
25.7 K
2 9月 2025
25.7 K
26.2 K
26 8月 2025
26.2 K
26.0 K
19 8月 2025
26.0 K
28.2 K
12 8月 2025
28.2 K
20.7 K
5 8月 2025
20.7 K
37.3 K
29 7月 2025
37.3 K
39.8 K
22 7月 2025
39.8 K
40.7 K
15 7月 2025
40.7 K
39.6 K
8 7月 2025
39.6 K
33.7 K
1 7月 2025
33.7 K
29.4 K
24 6月 2025
29.4 K
23.8 K
17 6月 2025
23.8 K
26.4 K
10 6月 2025
26.4 K
24.1 K
3 6月 2025
24.1 K
22.6 K
27 5月 2025
22.6 K
21.0 K
20 5月 2025
21.0 K
21.5 K
13 5月 2025
21.5 K
21.7 K
6 5月 2025
21.7 K
19.4 K
29 4月 2025
19.4 K
24.8 K
22 4月 2025
24.8 K
19.5 K
15 4月 2025
19.5 K
24.2 K
8 4月 2025
24.2 K
30.0 K
1 4月 2025
30.0 K
34.1 K
25 3月 2025
34.1 K
25.2 K
18 3月 2025
25.2 K
18.6 K
11 3月 2025
18.6 K
13.0 K
4 3月 2025
13.0 K
19.0 K
25 2月 2025
19.0 K
22.1 K
18 2月 2025
22.1 K
20.9 K
11 2月 2025
20.9 K
15.4 K
4 2月 2025
15.4 K
13.0 K
28 1月 2025
13.0 K
16.7 K
21 1月 2025
16.7 K
11.8 K
14 1月 2025
11.8 K
4.3 K
7 1月 2025
4.3 K
1.8 K
