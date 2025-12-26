经济日历部分

经济日历

国家

美国失业率 (United States Unemployment Rate)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
劳动力
高级别 4.6% 4.3%
4.4%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
4.8%
4.6%
下次发布 实际值 预测值
以前
失业率就是失业人口与劳动人口总数之间的百分比。在指标计算中，过去四周内积极寻找工作但不能马上开始工作的人口被定义为失业人口。无论这个人是否领取失业救济金，都被纳入失业率计算范围。

失业统计数据是通过对全国范围内约110,000人（60,000个家庭）的采访而获得的。该调查不包括年龄不满16岁的个人，正在部队服兵役的士兵，监狱服刑人员和精神病院患者。

该指标（也被称为U3）是评估美国劳动力市场状况最常用的指标。但这并不是唯一可用的失业指标。例如，它与U6的不同之处在于，根据U3，由于经济原因，兼职或临时工作的个人不包括在统计数据中而被认为是被雇佣状态。此外，该指标还不考虑期望工作但由于不同原因而无法工作的人们（例如残疾和其他原因）和寻找工作受挫气馁而不再找工作的人们。因此，U3经常因对劳动力市场表现出非常乐观的态度而受到大家的指责。

失业率是评判国家经济发展的关键指标之一。它并不是一个预测指标。它的增长或下降是经济形势变化的结果。

失业率降低被视为对美元报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国失业率 (United States Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
4.6%
4.3%
4.4%
9月 2025
4.4%
4.2%
4.3%
8月 2025
4.3%
4.1%
4.2%
7月 2025
4.2%
4.0%
4.1%
6月 2025
4.1%
4.3%
4.2%
5月 2025
4.2%
4.0%
4.2%
4月 2025
4.2%
4.4%
4.2%
3月 2025
4.2%
4.2%
4.1%
2月 2025
4.1%
3.9%
4.0%
1月 2025
4.0%
4.0%
4.1%
12月 2024
4.1%
4.3%
4.2%
11月 2024
4.2%
4.1%
4.1%
10月 2024
4.1%
4.1%
4.1%
9月 2024
4.1%
4.2%
4.2%
8月 2024
4.2%
4.2%
4.3%
7月 2024
4.3%
4.0%
4.1%
6月 2024
4.1%
3.9%
4.0%
5月 2024
4.0%
3.8%
3.9%
4月 2024
3.9%
3.7%
3.8%
3月 2024
3.8%
3.7%
3.9%
2月 2024
3.9%
3.7%
3.7%
1月 2024
3.7%
3.8%
3.7%
12月 2023
3.7%
3.8%
3.7%
11月 2023
3.7%
3.8%
3.9%
10月 2023
3.9%
3.8%
3.8%
9月 2023
3.8%
3.6%
3.8%
8月 2023
3.8%
3.5%
3.5%
7月 2023
3.5%
3.6%
3.6%
6月 2023
3.6%
3.5%
3.7%
5月 2023
3.7%
3.4%
3.4%
4月 2023
3.4%
3.5%
3.5%
3月 2023
3.5%
3.5%
3.6%
2月 2023
3.6%
3.4%
3.4%
1月 2023
3.4%
3.6%
3.5%
12月 2022
3.5%
3.7%
3.6%
11月 2022
3.7%
3.6%
3.7%
10月 2022
3.7%
3.6%
3.5%
9月 2022
3.5%
3.6%
3.7%
8月 2022
3.7%
3.5%
3.5%
7月 2022
3.5%
3.6%
3.6%
6月 2022
3.6%
3.6%
3.6%
5月 2022
3.6%
3.6%
3.6%
4月 2022
3.6%
3.7%
3.6%
3月 2022
3.6%
3.9%
3.8%
2月 2022
3.8%
3.9%
4.0%
1月 2022
4.0%
4.0%
3.9%
12月 2021
3.9%
4.4%
4.2%
11月 2021
4.2%
4.7%
4.6%
10月 2021
4.6%
5.0%
4.8%
9月 2021
4.8%
5.3%
5.2%
12345
导出报告

