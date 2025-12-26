经济日历部分

经济日历

国家

澳大利亚Ai Group制造业表现指数 (Ai Group Australia Manufacturing Index)

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚工业集团 (Australian Industry Group)
部门：
业务
低级别 N/D
-22.0
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
最后值:

真实值

"澳大利亚Ai Group制造业表现指数 (Ai Group Australia Manufacturing Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
-22.0
10月 2025
-22.0
-13.2
9月 2025
-13.2
-20.9
8月 2025
-20.9
-23.9
7月 2025
-23.9
-29.3
6月 2025
-29.3
-23.5
5月 2025
-23.5
-26.5
4月 2025
-26.5
-29.7
3月 2025
-29.7
-8.2
2月 2025
-8.2
-22.7
1月 2025
-22.7
-17.9
11月 2024
-17.9
-19.7
10月 2024
-19.7
-33.6
9月 2024
-33.6
-30.8
8月 2024
-30.8
-19.5
7月 2024
-19.5
-26.5
6月 2024
-26.5
-31.1
5月 2024
-31.1
-13.9
4月 2024
-13.9
-7.0
3月 2024
-7.0
-12.6
2月 2024
-12.6
-23.8
1月 2024
-23.8
-25.3
11月 2023
-25.3
-20.9
10月 2023
-20.9
-12.8
9月 2023
-12.8
-19.8
8月 2023
-19.8
-25.6
7月 2023
-25.6
-19.8
6月 2023
-19.8
-5.1
5月 2023
-5.1
-20.2
4月 2023
-20.2
5.6
