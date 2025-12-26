德国新车登记月率m/m (Germany New Car Registrations m/m)
国家：
德国
EUR, 欧元
部门：
业务
|低级别
|0.2%
|
6.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新车登记月率m/m反映了与上月相比，当前月份德国新注册的乘用车数量的变化。每个月的第四个工作日，作为欧洲汽车制造商协会(ACEA)成员的德国联邦汽车运输管理局(KBA)公布上个月新注册汽车数量的数据。可按车型、制造商和地区分别提供数据。
报告计算数据的收集来源于当地监管机构和保险公司。报告只包括第一次拿到车牌的新车。本报告不包括以前已在国内或国外注册的汽车。因此登记数据直接反映了汽车销售情况。
这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。然而，汽车销售和登记也可能受到非经济因素的影响，例如环境标准的收紧。因此，该指标对货币报价的影响有限。通常，高于预期的数值可能对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"德国新车登记月率m/m (Germany New Car Registrations m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.2%
6.2%
10月 2025
6.2%
13.7%
9月 2025
13.7%
-21.7%
8月 2025
-21.7%
3.4%
7月 2025
3.4%
7.1%
6月 2025
7.1%
-1.4%
5月 2025
-1.4%
-4.2%
4月 2025
-4.2%
24.6%
3月 2025
24.6%
-2.0%
2月 2025
-2.0%
-7.6%
1月 2025
-7.6%
-8.1%
12月 2024
-8.1%
5.4%
11月 2024
5.4%
11.1%
10月 2024
11.1%
5.8%
9月 2024
5.8%
-17.2%
8月 2024
-17.2%
-19.9%
7月 2024
-19.9%
25.8%
6月 2024
25.8%
-2.7%
5月 2024
-2.7%
-7.9%
4月 2024
-7.9%
21.4%
3月 2024
21.4%
1.8%
2月 2024
1.8%
-11.7%
1月 2024
-11.7%
-1.6%
12月 2023
-1.6%
12.2%
11月 2023
12.2%
-2.5%
10月 2023
-2.5%
-17.9%
9月 2023
-17.9%
12.4%
8月 2023
12.4%
-13.2%
7月 2023
-13.2%
13.4%
6月 2023
13.4%
21.7%
5月 2023
21.7%
-27.9%
4月 2023
-27.9%
36.4%
3月 2023
36.4%
15.0%
2月 2023
15.0%
-43.0%
1月 2023
-43.0%
20.7%
12月 2022
20.7%
24.9%
11月 2022
24.9%
-7.2%
10月 2022
-7.2%
12.9%
9月 2022
12.9%
-3.3%
8月 2022
-3.3%
-8.3%
7月 2022
-8.3%
8.4%
6月 2022
8.4%
14.9%
5月 2022
14.9%
-25.3%
4月 2022
-25.3%
20.4%
3月 2022
20.4%
8.9%
2月 2022
8.9%
-19.1%
1月 2022
-19.1%
14.8%
12月 2021
14.8%
-9.3%
11月 2021
-9.3%
-9.3%
10月 2021
-9.3%
1.9%
