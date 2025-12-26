SIPPM新加坡采购经理人指数(PMI) (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))
国家：
新加坡
SGD, 新加坡元
部门：
业务
|低级别
|50.2
|51.3
|
50.1
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|50.3
|
50.2
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
SIPMM新加坡采购经理人指数PMI反映了新加坡制造业在报告月份的活动水平。这个指标基于对150+企业代表的调查计算得出的。高于50的数值表示经济增长，而低于50的数值意味着经济下降。高于预期的数值可能对新加坡元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"SIPPM新加坡采购经理人指数(PMI) (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
50.2
51.3
50.1
10月 2025
50.1
49.6
50.1
9月 2025
50.1
48.7
49.9
8月 2025
49.9
49.9
7月 2025
49.9
48.1
47.0
6月 2025
47.0
49.8
49.7
5月 2025
49.7
50.0
49.6
4月 2025
49.6
50.6
50.6
3月 2025
50.6
50.7
50.7
2月 2025
50.7
50.9
50.9
1月 2025
50.9
51.1
51.1
12月 2024
51.1
51.0
51.0
11月 2024
51.0
51.1
51.0
10月 2024
51.0
50.9
51.0
9月 2024
51.0
50.6
50.7
8月 2024
50.7
50.4
50.4
7月 2024
50.4
50.4
50.4
6月 2024
50.4
50.5
50.6
5月 2024
50.6
49.9
50.7
4月 2024
50.7
49.8
50.7
3月 2024
50.7
49.7
50.6
2月 2024
50.6
49.5
50.5
1月 2024
50.5
49.4
50.5
12月 2023
50.5
50.1
50.2
11月 2023
50.2
52.4
50.1
10月 2023
50.1
45.8
47.6
9月 2023
47.6
50.1
50.0
8月 2023
50.0
49.7
49.7
7月 2023
49.7
50.0
49.7
6月 2023
49.7
49.5
49.5
5月 2023
49.5
49.5
49.7
4月 2023
49.7
49.7
49.9
3月 2023
49.9
50.2
50.0
2月 2023
50.0
49.8
49.8
1月 2023
49.8
49.7
49.7
12月 2022
49.7
50.0
49.8
11月 2022
49.8
49.6
49.7
10月 2022
49.7
50.0
49.9
9月 2022
49.9
50.1
50.0
8月 2022
50.0
49.9
50.1
7月 2022
50.1
50.1
50.3
6月 2022
50.3
50.4
50.4
5月 2022
50.4
50.7
50.3
4月 2022
50.3
50.2
50.1
3月 2022
50.1
49.8
50.2
2月 2022
50.2
50.6
50.6
1月 2022
50.6
50.8
50.7
12月 2021
50.7
50.5
50.6
11月 2021
50.6
50.9
50.8
10月 2021
50.8
50.6
50.8
