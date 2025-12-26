意大利新车登记年率y/y (Italy New Car Registrations y/y)
新车登记年率y/y反映了与去年同月相比，当前月份意大利新注册的乘用车数量的变化。每个月的第四个工作日，作为欧洲汽车制造商协会(ACEA)成员的意大利汽车工业协会(ANFIA)公布上个月新注册汽车数量的数据。可按车型、制造商和地区分别提供数据。
报告计算数据的收集来源于当地监管机构和保险公司。报告只包括第一次拿到车牌的新车。本报告不包括以前已在国内或国外注册的汽车。因此登记数据直接反映了汽车销售情况。
这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。然而，汽车销售和登记也可能受到非经济因素的影响，例如环境标准的收紧。因此，该指标对货币报价的影响有限。通常，高于预期的数值可能对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"意大利新车登记年率y/y (Italy New Car Registrations y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.0%
-0.6%
10月 2025
-0.6%
4.1%
9月 2025
4.1%
-2.7%
8月 2025
-2.7%
-5.1%
7月 2025
-5.1%
-17.4%
6月 2025
-17.4%
-0.2%
5月 2025
-0.2%
2.7%
4月 2025
2.7%
6.2%
3月 2025
6.2%
-6.3%
2月 2025
-6.3%
-5.9%
1月 2025
-5.9%
-4.9%
12月 2024
-4.9%
-10.8%
11月 2024
-10.8%
-9.1%
10月 2024
-9.1%
-10.7%
9月 2024
-10.7%
-13.4%
8月 2024
-13.4%
4.7%
7月 2024
4.7%
15.0%
6月 2024
15.0%
-6.6%
5月 2024
-6.6%
7.5%
4月 2024
7.5%
-3.7%
3月 2024
-3.7%
12.8%
2月 2024
12.8%
10.6%
1月 2024
10.6%
5.9%
12月 2023
5.9%
16.2%
11月 2023
16.2%
20.0%
10月 2023
20.0%
22.8%
9月 2023
22.8%
12.0%
8月 2023
12.0%
8.8%
7月 2023
8.8%
9.2%
6月 2023
9.2%
23.1%
5月 2023
23.1%
29.2%
4月 2023
29.2%
40.8%
3月 2023
40.8%
17.5%
2月 2023
17.5%
19.0%
1月 2023
19.0%
21.0%
12月 2022
21.0%
14.7%
11月 2022
14.7%
14.6%
10月 2022
14.6%
5.4%
9月 2022
5.4%
9.9%
8月 2022
9.9%
-0.8%
7月 2022
-0.8%
-15.0%
6月 2022
-15.0%
-15.1%
5月 2022
-15.1%
-33.0%
4月 2022
-33.0%
-29.7%
3月 2022
-29.7%
-22.6%
2月 2022
-22.6%
-19.7%
1月 2022
-19.7%
-27.5%
12月 2021
-27.5%
-24.6%
11月 2021
-24.6%
-35.7%
10月 2021
-35.7%
-32.7%
