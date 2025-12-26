经济日历部分

澳大利亚经常帐 (Australia Current Account)

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚统计局 (Australian Bureau of Statistics)
部门：
交易
低级别 $​-16.646 B $​-13.746 B
$​-16.153 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
澳大利亚经常账差额反映了澳大利亚居民从非居民那里获得的净贸易差额（出口和进口商品和服务的差额）、主要收入和次要收入。

主要收入是由非居民支付给居民的收入组成：给员工的报酬、投资收入、再投资收益、海外房地产的利息租金收入、股权红利、产品补贴等。次要收入可以指人道主义援助、临时居住在海外的个人的汇款、非居民学生进行学术研究的助学金等。

该指标根据季节进行调整。

这个指标对澳元报价的影响可能会根据当前经济状况而有所变化。通常情况下，指标增长意味着对货币有利，因为海外住民需要购买澳元来支付商品或服务。

最后值:

真实值

预测值

"澳大利亚经常帐 (Australia Current Account)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
$​-16.646 B
$​-13.746 B
$​-16.153 B
2 Q 2025
$​-13.654 B
$​-13.134 B
$​-14.092 B
1 Q 2025
$​-14.663 B
$​-3.311 B
$​-16.315 B
4 Q 2024
$​-12.547 B
$​-7.547 B
$​-13.885 B
3 Q 2024
$​-14.149 B
$​-0.315 B
$​-16.351 B
2 Q 2024
$​-10.725 B
$​3.197 B
$​-6.289 B
1 Q 2024
$​-4.896 B
$​6.228 B
$​2.667 B
4 Q 2023
$​11.800 B
$​7.500 B
$​1.276 B
3 Q 2023
$​-0.158 B
$​8.742 B
$​7.782 B
2 Q 2023
$​7.721 B
$​7.616 B
$​12.508 B
1 Q 2023
$​12.283 B
$​5.175 B
$​11.702 B
4 Q 2022
$​14.114 B
$​-0.685 B
$​0.753 B
3 Q 2022
$​-2.278 B
$​8.211 B
$​14.745 B
2 Q 2022
$​18.324 B
$​6.762 B
$​2.774 B
1 Q 2022
$​7.532 B
$​20.442 B
$​13.235 B
4 Q 2021
$​12.677 B
$​26.565 B
$​21.981 B
3 Q 2021
$​23.886 B
$​19.603 B
$​22.870 B
2 Q 2021
$​20.461 B
$​16.480 B
$​18.922 B
1 Q 2021
$​18.283 B
$​12.183 B
$​16.010 B
4 Q 2020
$​14.523 B
$​-1.218 B
$​10.706 B
3 Q 2020
$​10.024 B
$​25.575 B
$​16.345 B
2 Q 2020
$​17.738 B
$​3.696 B
$​9.023 B
1 Q 2020
$​8.395 B
$​-5.523 B
$​1.722 B
4 Q 2019
$​0.955 B
$​9.779 B
$​6.503 B
3 Q 2019
$​7.855 B
$​7.920 B
$​4.669 B
2 Q 2019
$​5.853 B
$​-8.847 B
$​-1.120 B
1 Q 2019
$​-2.900 B
$​-9.659 B
$​-6.325 B
4 Q 2018
$​-7.203 B
$​-11.769 B
$​-10.785 B
3 Q 2018
$​-10.688 B
$​-11.977 B
$​-12.056 B
2 Q 2018
$​-13.472 B
$​-22.094 B
$​-11.678 B
1 Q 2018
$​-10.469 B
$​-16.382 B
$​-14.661 B
4 Q 2017
$​-14.024 B
$​-11.125 B
$​-11.013 B
3 Q 2017
$​-9.125 B
$​-13.391 B
$​-9.664 B
2 Q 2017
$​-9.600 B
$​-4.800 B
1 Q 2017
$​-3.100 B
$​-3.500 B
4 Q 2016
$​-3.900 B
$​-10.200 B
3 Q 2016
$​-11.400 B
$​-15.900 B
2 Q 2016
$​-15.500 B
$​-14.900 B
1 Q 2016
$​-20.800 B
$​-22.600 B
4 Q 2015
$​-21.100 B
$​-18.800 B
3 Q 2015
$​-18.100 B
$​-20.500 B
2 Q 2015
$​-19.000 B
$​-13.500 B
1 Q 2015
$​-10.700 B
$​-10.200 B
4 Q 2014
$​-9.600 B
$​-12.500 B
3 Q 2014
$​-12.100 B
$​-13.700 B
2 Q 2014
$​-13.900 B
$​-5.700 B
1 Q 2014
$​-7.800 B
$​-10.100 B
4 Q 2013
$​-11.700 B
$​-12.700 B
3 Q 2013
$​-12.500 B
$​-9.400 B
2 Q 2013
$​-12.100 B
$​-8.500 B
