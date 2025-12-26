经济日历部分

加拿大进口 (Canada Imports)

国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
源：
加拿大统计局 (Statistics Canada)
部门：
交易
低级别 $​64.078 B
$​66.831 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​64.078 B
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

加拿大进口指标反映了指定月份进口商品的美元值。美元计算进口值，可以比较加拿大与其他国家的进口情况，并对贸易统计数据进行正确的评估。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。

当进口商品和服务大于出口时，形成贸易逆差。对于那些经济高度发达的国家而言，例如加拿大，这意味着劳动密集型生产转移到了海外，从而抑制了通货膨胀，维持了高水平的生活标准。在这些情况下，贸易逆差被其他经济互动的方式所覆盖，例如发行债券。

进口总量的变化是评估经济形势的重要因素。该指标是该国GDP的重要组成部分。

进口对加拿大元报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。一般来说，加拿大居民需要出售加拿大元和购买外国货币来支付给供应商，购买进口商品。因此，进口总量的激增可能对加拿大元报价产生负面影响。然而，这种贸易差额组成部分对CAD波动性的影响通常是短期的。

最后值:

真实值

"加拿大进口 (Canada Imports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
$​64.078 B
$​66.831 B
8月 2025
$​66.908 B
$​66.279 B
7月 2025
$​66.798 B
$​67.285 B
6月 2025
$​67.604 B
$​66.688 B
5月 2025
$​66.664 B
$​67.721 B
4月 2025
$​67.581 B
$​70.013 B
3月 2025
$​70.401 B
$​71.443 B
2月 2025
$​71.633 B
$​71.083 B
1月 2025
$​70.492 B
$​68.933 B
12月 2024
$​68.755 B
$​67.183 B
11月 2024
$​66.429 B
$​65.226 B
10月 2024
$​65.141 B
$​64.822 B
9月 2024
$​65.145 B
$​65.427 B
8月 2024
$​65.408 B
$​65.223 B
7月 2024
$​64.974 B
$​66.097 B
6月 2024
$​66.011 B
$​64.802 B
5月 2024
$​64.372 B
$​65.431 B
4月 2024
$​65.495 B
$​64.797 B
3月 2024
$​64.840 B
$​65.621 B
2月 2024
$​65.233 B
$​62.370 B
1月 2024
$​61.789 B
$​64.235 B
12月 2023
$​64.385 B
$​64.267 B
11月 2023
$​64.172 B
$​62.970 B
10月 2023
$​63.013 B
$​64.810 B
9月 2023
$​64.991 B
$​64.329 B
8月 2023
$​63.839 B
$​61.499 B
7月 2023
$​61.404 B
$​64.887 B
6月 2023
$​64.428 B
$​64.734 B
5月 2023
$​64.968 B
$​63.067 B
4月 2023
$​62.908 B
$​63.013 B
3月 2023
$​62.591 B
$​64.483 B
2月 2023
$​64.611 B
$​65.454 B
1月 2023
$​65.101 B
$​63.130 B
12月 2022
$​63.127 B
$​63.965 B
11月 2022
$​64.413 B
$​65.763 B
10月 2022
$​65.823 B
$​65.435 B
9月 2022
$​65.228 B
$​64.937 B
8月 2022
$​63.864 B
$​64.973 B
7月 2022
$​64.198 B
$​65.345 B
6月 2022
$​64.858 B
$​63.793 B
5月 2022
$​63.112 B
$​63.538 B
4月 2022
$​62.811 B
$​61.667 B
3月 2022
$​61.143 B
$​56.758 B
2月 2022
$​56.083 B
$​54.002 B
1月 2022
$​54.000 B
$​58.298 B
12月 2021
$​57.749 B
$​55.681 B
11月 2021
$​55.439 B
$​54.156 B
10月 2021
$​54.090 B
$​51.387 B
9月 2021
$​51.140 B
$​52.750 B
8月 2021
$​52.506 B
$​53.277 B
1234
