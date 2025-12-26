加拿大进口 (Canada Imports)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
交易
|低级别
|$64.078 B
|
$66.831 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
$64.078 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
加拿大进口指标反映了指定月份进口商品的美元值。美元计算进口值，可以比较加拿大与其他国家的进口情况，并对贸易统计数据进行正确的评估。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。
当进口商品和服务大于出口时，形成贸易逆差。对于那些经济高度发达的国家而言，例如加拿大，这意味着劳动密集型生产转移到了海外，从而抑制了通货膨胀，维持了高水平的生活标准。在这些情况下，贸易逆差被其他经济互动的方式所覆盖，例如发行债券。
进口总量的变化是评估经济形势的重要因素。该指标是该国GDP的重要组成部分。
进口对加拿大元报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。一般来说，加拿大居民需要出售加拿大元和购买外国货币来支付给供应商，购买进口商品。因此，进口总量的激增可能对加拿大元报价产生负面影响。然而，这种贸易差额组成部分对CAD波动性的影响通常是短期的。
最后值:
真实值
"加拿大进口 (Canada Imports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
$64.078 B
$66.831 B
8月 2025
$66.908 B
$66.279 B
7月 2025
$66.798 B
$67.285 B
6月 2025
$67.604 B
$66.688 B
5月 2025
$66.664 B
$67.721 B
4月 2025
$67.581 B
$70.013 B
3月 2025
$70.401 B
$71.443 B
2月 2025
$71.633 B
$71.083 B
1月 2025
$70.492 B
$68.933 B
12月 2024
$68.755 B
$67.183 B
11月 2024
$66.429 B
$65.226 B
10月 2024
$65.141 B
$64.822 B
9月 2024
$65.145 B
$65.427 B
8月 2024
$65.408 B
$65.223 B
7月 2024
$64.974 B
$66.097 B
6月 2024
$66.011 B
$64.802 B
5月 2024
$64.372 B
$65.431 B
4月 2024
$65.495 B
$64.797 B
3月 2024
$64.840 B
$65.621 B
2月 2024
$65.233 B
$62.370 B
1月 2024
$61.789 B
$64.235 B
12月 2023
$64.385 B
$64.267 B
11月 2023
$64.172 B
$62.970 B
10月 2023
$63.013 B
$64.810 B
9月 2023
$64.991 B
$64.329 B
8月 2023
$63.839 B
$61.499 B
7月 2023
$61.404 B
$64.887 B
6月 2023
$64.428 B
$64.734 B
5月 2023
$64.968 B
$63.067 B
4月 2023
$62.908 B
$63.013 B
3月 2023
$62.591 B
$64.483 B
2月 2023
$64.611 B
$65.454 B
1月 2023
$65.101 B
$63.130 B
12月 2022
$63.127 B
$63.965 B
11月 2022
$64.413 B
$65.763 B
10月 2022
$65.823 B
$65.435 B
9月 2022
$65.228 B
$64.937 B
8月 2022
$63.864 B
$64.973 B
7月 2022
$64.198 B
$65.345 B
6月 2022
$64.858 B
$63.793 B
5月 2022
$63.112 B
$63.538 B
4月 2022
$62.811 B
$61.667 B
3月 2022
$61.143 B
$56.758 B
2月 2022
$56.083 B
$54.002 B
1月 2022
$54.000 B
$58.298 B
12月 2021
$57.749 B
$55.681 B
11月 2021
$55.439 B
$54.156 B
10月 2021
$54.090 B
$51.387 B
9月 2021
$51.140 B
$52.750 B
8月 2021
$52.506 B
$53.277 B
