日本银行(BoJ) M3 货币供应量年率y/y (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
货币
|低级别
|1.2%
|
1.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
1.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本银行(BoJ)M3货币供应量年率y/y反映了国家经济中流通的货币总量。这个指数反映了与去年同月相比，指定月份货币供应量的变化。
M3货币供应量包括企业和个人可以用来支付的现金和剩余资产，以及存放在存款机构的存款和定期存款。该计算旨在涵盖私人家庭、非金融公司、地方政府和市政企业持有的全部货币量。此计算不包括中央政府、存款机构、保险公司、政府金融机构、银行和保险控股公司以及非居民持有的存款等。
货币供应量结构在不断变化。例如，现金比例降低。
M3货币供应量指标反映了该国的通货膨胀。货币供应量的过度增长可能导致通货膨胀，并引发人们担忧政府可能通过提高利率来收紧货币增长，进而降低未来的物价。在日本，日本银行增加日元供应量的决策不一定会导致通货膨胀，因为许多日本人倾向于存钱，尤其是老年人更倾向于现金储蓄，这被称为“Tansu Yokin”。
高于预期的数值可被视为对JPY有利/看涨，但这种关系并不可靠。
最后值:
真实值
"日本银行(BoJ) M3 货币供应量年率y/y (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
1.2%
1.1%
10月 2025
1.0%
1.0%
9月 2025
1.0%
0.8%
8月 2025
0.8%
0.6%
7月 2025
0.6%
0.4%
6月 2025
0.4%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.1%
4月 2025
0.1%
0.4%
3月 2025
0.4%
0.7%
2月 2025
0.7%
0.8%
1月 2025
0.8%
0.9%
12月 2024
0.8%
0.7%
11月 2024
0.7%
0.7%
10月 2024
0.7%
0.7%
9月 2024
0.8%
0.8%
8月 2024
0.9%
1.0%
7月 2024
0.9%
1.0%
6月 2024
1.0%
1.3%
5月 2024
1.3%
1.6%
4月 2024
1.6%
1.8%
3月 2024
1.8%
1.8%
2月 2024
1.8%
1.8%
1月 2024
1.8%
1.7%
12月 2023
1.7%
1.7%
11月 2023
1.7%
1.8%
10月 2023
1.8%
1.8%
9月 2023
1.8%
1.9%
8月 2023
1.9%
1.9%
7月 2023
1.9%
2.0%
6月 2023
2.1%
2.1%
5月 2023
2.1%
2.1%
4月 2023
2.1%
2.1%
3月 2023
2.1%
2.2%
2月 2023
2.2%
2.3%
1月 2023
2.3%
2.5%
12月 2022
2.5%
2.7%
11月 2022
2.7%
2.6%
10月 2022
2.6%
2.8%
9月 2022
2.9%
3.0%
8月 2022
3.0%
3.0%
7月 2022
3.0%
3.0%
6月 2022
3.0%
2.9%
5月 2022
2.9%
3.1%
4月 2022
3.2%
3.1%
3月 2022
3.1%
3.2%
2月 2022
3.2%
3.3%
1月 2022
3.3%
3.4%
12月 2021
3.4%
3.5%
11月 2021
3.6%
3.7%
10月 2021
3.7%
3.7%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件