居民消费价格指数(CPI)年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份欧元区消费品和服务价格的变化。在欧元区每个州的CPI都是单独计算的。然后，根据所批准的方法，将获得的数据编制到调和居民消费价格指数(HICP)。

CPI反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者。这个指数计算范围包括12大类商品和服务：食品、酒类和烟草、服装、住房、家政服务、健康卫生、交通运输、通讯、娱乐和文化、教育、酒店和餐厅，以及“其他杂项”。

不属于家庭最终消费支出的商品和服务被排除在计算之外。计算不包括一些不能包括在单一系统中的费用类别，如赌博、估算房屋租赁、人寿保险、国家医疗保险、间接的金融中介服务等。

居民消费价格指数和欧元区的通货膨胀，是欧洲央行管理委员会用来评估货币政策有效性的一种价格稳定措施。CPI增长与通胀不足被视为对欧元报价有利。

