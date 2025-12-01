欧盟经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|每季度
|失业率
|6.4%
|10月 2025
|6.4%
|每月
|核心CPI年率 y/y
|2.4%
|11月 2025
|2.4%
|每月
|ECB利率决策
|2.15%
|2.15%
|贸易帐 n.s.a.
|€18.4 B
|10月 2025
|€18.4 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.29 20:30, EUR, 美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓
2026.01.02 09:00, EUR, ECB M3 货币供应年率y/y
2026.01.02 09:00, EUR, ECB家庭贷款年率y/y
2026.01.02 09:00, EUR, ECB非金融企业贷款年率y/y
2026.01.02 09:00, EUR, ECB私营企业贷款年率y/y
2026.01.02 09:00, EUR, S&P全球制造业PMI
经济日历
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|1.4%
|3 Q 2025
|1.5%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|劳动力成本指数
|3.3%
|3 Q 2025
|3.9%
|每季度
|失业率
|6.4%
|10月 2025
|6.4%
|每月
|就业人数
|172.049 M
|3 Q 2025
|171.840 M
|每季度
|就业人数变化季率 q/q
|0.1%
|3 Q 2025
|0.1%
|每季度
|就业人数变化年率 y/y
|0.5%
|3 Q 2025
|0.6%
|每季度
|工资成本年率y/y
|3.0%
|3 Q 2025
|3.7%
|每季度
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI
|129.33
|11月 2025
|129.35
|每月
|CPI 年率y/y
|2.1%
|11月 2025
|2.2%
|每月
|CPI 月率m/m
|-0.3%
|11月 2025
|-0.3%
|每月
|CPI（不包括能源和未加工食品）年率y/y
|2.4%
|11月 2025
|2.4%
|每月
|CPI（不包括能源和未加工食品）月率m/m
|-0.4%
|11月 2025
|-0.4%
|每月
|PPI月率m/m
|0.1%
|10月 2025
|-0.1%
|每月
|居民消费价格指数（不包含烟草）年率y/y
|2.1%
|11月 2025
|2.1%
|每月
|居民消费价格指数（不包含烟草）月率m/m
|-0.3%
|11月 2025
|0.2%
|每月
|核心CPI年率 y/y
|2.4%
|11月 2025
|2.4%
|每月
|核心CPI月率 m/m
|-0.5%
|11月 2025
|-0.5%
|每月
|核心居民消费价格指数
|122.67
|11月 2025
|122.67
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|-0.5%
|10月 2025
|-0.2%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|ECB M3 货币供应年率y/y
|N/D
|10月 2025
|2.8%
|每月
|ECB利率决策
|2.15%
|2.15%
|ECB存款利率决策
|2.00%
|2.00%
|ECB定向LTRO
|€51.970 B
|€97.570 B
|ECB家庭贷款年率y/y
|N/D
|10月 2025
|2.6%
|每月
|ECB私营企业贷款年率y/y
|N/D
|10月 2025
|2.8%
|每月
|ECB边际贷款利率决策
|2.40%
|2.40%
|ECB非金融企业贷款年率y/y
|N/D
|10月 2025
|2.9%
|每月
|官方储备资产
|€1754.630 B
|11月 2025
|€1709.780 B
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|经常帐
|N/D
|10月 2025
|每月
|经常帐 n.s.a.
|N/D
|10月 2025
|每月
|贸易帐
|€14.0 B
|10月 2025
|€18.0 B
|每月
|贸易帐 n.s.a.
|€18.4 B
|10月 2025
|€18.4 B
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|S&P全球制造业PMI
|N/D
|12月 2025
|49.6
|每月
|S&P全球建筑业PMI
|45.4
|11月 2025
|44.0
|每月
|S&P全球服务业PMI
|N/D
|12月 2025
|53.6
|每月
|S&P全球综合PMI
|N/D
|12月 2025
|52.8
|每月
|Sentix投资者信心指数
|-6.2
|12月 2025
|-7.4
|每月
|ZEW经济景气指标
|33.7
|12月 2025
|每月
|商业气候指标
|-0.66
|11月 2025
|-0.47
|每月
|工业信心指标
|-9.3
|11月 2025
|-8.5
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|2.0%
|10月 2025
|1.2%
|每月
|工业生产指数月率m/m
|0.8%
|10月 2025
|0.2%
|每月
|工业销售价格预期
|9.9
|11月 2025
|7.8
|每月
|建造产出量年率 y/y
|0.5%
|10月 2025
|-0.4%
|每月
|建造产出量月率 m/m
|0.9%
|10月 2025
|-0.6%
|每月
|服务业景气指标
|5.7
|11月 2025
|4.2
|每月
|经济景气指数
|97.0
|11月 2025
|96.8
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|居民消费价格预期
|23.1
|11月 2025
|21.9
|每月
|消费者信心指标
|-14.6
|12月 2025
|-14.2
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|0.0%
|10月 2025
|0.1%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|1.5%
|10月 2025
|1.2%
|每月