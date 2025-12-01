经济日历部分

经济日历

国家

欧盟经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.2% 3 Q 2025 0.1% 每季度
失业率 6.4% 10月 2025 6.4% 每月
核心CPI年率 y/y 2.4% 11月 2025 2.4% 每月
ECB利率决策 2.15% 2.15%
贸易帐 n.s.a. €​18.4 B 10月 2025 €​18.4 B 每月

经济日历

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.29 20:30, EUR, 美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓
2026.01.02 09:00, EUR, ECB M3 货币供应年率y/y
2026.01.02 09:00, EUR, ECB家庭贷款年率y/y
2026.01.02 09:00, EUR, ECB非金融企业贷款年率y/y
2026.01.02 09:00, EUR, ECB私营企业贷款年率y/y
2026.01.02 09:00, EUR, S&P全球制造业PMI

经济日历

市场 最近 参考 前值 频率
美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.2% 3 Q 2025 0.1% 每季度
国内生产总值年率 y/y 1.4% 3 Q 2025 1.5% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
劳动力成本指数 3.3% 3 Q 2025 3.9% 每季度
失业率 6.4% 10月 2025 6.4% 每月
就业人数 172.049 M 3 Q 2025 171.840 M 每季度
就业人数变化季率 q/q 0.1% 3 Q 2025 0.1% 每季度
就业人数变化年率 y/y 0.5% 3 Q 2025 0.6% 每季度
工资成本年率y/y 3.0% 3 Q 2025 3.7% 每季度
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 129.33 11月 2025 129.35 每月
CPI 年率y/y 2.1% 11月 2025 2.2% 每月
CPI 月率m/m -0.3% 11月 2025 -0.3% 每月
CPI（不包括能源和未加工食品）年率y/y 2.4% 11月 2025 2.4% 每月
CPI（不包括能源和未加工食品）月率m/m -0.4% 11月 2025 -0.4% 每月
PPI月率m/m 0.1% 10月 2025 -0.1% 每月
居民消费价格指数（不包含烟草）年率y/y 2.1% 11月 2025 2.1% 每月
居民消费价格指数（不包含烟草）月率m/m -0.3% 11月 2025 0.2% 每月
核心CPI年率 y/y 2.4% 11月 2025 2.4% 每月
核心CPI月率 m/m -0.5% 11月 2025 -0.5% 每月
核心居民消费价格指数 122.67 11月 2025 122.67 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y -0.5% 10月 2025 -0.2% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
ECB M3 货币供应年率y/y N/D 10月 2025 2.8% 每月
ECB利率决策 2.15% 2.15%
ECB存款利率决策 2.00% 2.00%
ECB定向LTRO €​51.970 B €​97.570 B
ECB家庭贷款年率y/y N/D 10月 2025 2.6% 每月
ECB私营企业贷款年率y/y N/D 10月 2025 2.8% 每月
ECB边际贷款利率决策 2.40% 2.40%
ECB非金融企业贷款年率y/y N/D 10月 2025 2.9% 每月
官方储备资产 €​1754.630 B 11月 2025 €​1709.780 B 每月
交易 最近 参考 前值 频率
经常帐 N/D 10月 2025 每月
经常帐 n.s.a. N/D 10月 2025 每月
贸易帐 €​14.0 B 10月 2025 €​18.0 B 每月
贸易帐 n.s.a. €​18.4 B 10月 2025 €​18.4 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
S&P全球制造业PMI N/D 12月 2025 49.6 每月
S&P全球建筑业PMI 45.4 11月 2025 44.0 每月
S&P全球服务业PMI N/D 12月 2025 53.6 每月
S&P全球综合PMI N/D 12月 2025 52.8 每月
Sentix投资者信心指数 -6.2 12月 2025 -7.4 每月
ZEW经济景气指标 33.7 12月 2025 每月
商业气候指标 -0.66 11月 2025 -0.47 每月
工业信心指标 -9.3 11月 2025 -8.5 每月
工业生产指数年率 y/y 2.0% 10月 2025 1.2% 每月
工业生产指数月率m/m 0.8% 10月 2025 0.2% 每月
工业销售价格预期 9.9 11月 2025 7.8 每月
建造产出量年率 y/y 0.5% 10月 2025 -0.4% 每月
建造产出量月率 m/m 0.9% 10月 2025 -0.6% 每月
服务业景气指标 5.7 11月 2025 4.2 每月
经济景气指数 97.0 11月 2025 96.8 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
居民消费价格预期 23.1 11月 2025 21.9 每月
消费者信心指标 -14.6 12月 2025 -14.2 每月
零售销售指数月率 m/m 0.0% 10月 2025 0.1% 每月
零售销售额年率 y/y 1.5% 10月 2025 1.2% 每月