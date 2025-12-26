经济日历部分

美国每4周初请失业救济金平均人数 (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国劳工部 (United States Department of Labor)
部门：
劳动力
低级别 216.750 K 220.796 K
217.500 K
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
220.018 K
216.750 K
下次发布 实际值 预测值
以前
每4周初请失业救济金平均人数显示了过去四周第一次申领失业保险金的人数。换句话说，该指标反映了在指定时期内失去工作的人口数量。

这个指标用于评估劳动力市场状况以及美国总体经济健康。由于每月收集的数据具有很强的波动性，因此经济学家通常关注月平均数据。高波动性可能源于不同的因素。例如，由于减少工作周（节假日或假期），可能救济金也会减少。

该平均指标的系统性增长表明劳动力市场走弱，而失业率在上升。初请失业救济金人数通常在经济进入衰退期前有明显上升（或在经济开始复苏之前下降）。因此，它被认为是美国经济健康的一个强有力的领先指标。

此外，美联储在利率决策中也会考虑劳动力市场的状况。因此，连续几个月登记的初请失业救济金人数的增长，可能会对美元报价产生负面影响。

最后值:

真实值

预测值

"美国每4周初请失业救济金平均人数 (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
20 12月 2025
216.750 K
220.796 K
217.500 K
13 12月 2025
217.500 K
215.664 K
217.000 K
6 12月 2025
216.750 K
210.913 K
214.750 K
29 11月 2025
214.750 K
218.614 K
224.250 K
22 11月 2025
223.750 K
213.070 K
224.750 K
15 11月 2025
224.250 K
227.250 K
20 9月 2025
237.500 K
236.492 K
240.250 K
13 9月 2025
240.000 K
244.415 K
240.750 K
6 9月 2025
240.500 K
230.816 K
230.750 K
30 8月 2025
231.000 K
228.412 K
228.500 K
23 8月 2025
228.500 K
228.933 K
226.000 K
16 8月 2025
226.250 K
224.419 K
221.750 K
9 8月 2025
221.750 K
218.017 K
221.000 K
2 8月 2025
220.750 K
219.889 K
221.250 K
26 7月 2025
221.000 K
222.299 K
224.500 K
19 7月 2025
224.500 K
225.813 K
229.500 K
12 7月 2025
229.500 K
232.450 K
235.750 K
5 7月 2025
235.500 K
237.294 K
241.250 K
28 6月 2025
241.500 K
241.953 K
245.250 K
21 6月 2025
245.000 K
247.555 K
245.750 K
14 6月 2025
245.500 K
242.066 K
240.750 K
7 6月 2025
240.250 K
238.999 K
235.250 K
31 5月 2025
235.000 K
228.256 K
230.500 K
24 5月 2025
230.750 K
231.568 K
231.000 K
17 5月 2025
231.500 K
231.043 K
230.500 K
10 5月 2025
230.500 K
227.635 K
227.250 K
3 5月 2025
227.000 K
227.217 K
226.000 K
26 4月 2025
226.000 K
221.245 K
220.500 K
19 4月 2025
220.250 K
225.166 K
221.000 K
12 4月 2025
220.750 K
218.137 K
223.250 K
5 4月 2025
223.000 K
222.644 K
223.000 K
29 3月 2025
223.000 K
225.953 K
224.250 K
22 3月 2025
224.000 K
219.591 K
228.750 K
15 3月 2025
227.000 K
231.185 K
226.250 K
8 3月 2025
226.000 K
225.304 K
224.500 K
1 3月 2025
224.250 K
220.277 K
224.000 K
22 2月 2025
224.000 K
211.260 K
215.500 K
15 2月 2025
215.250 K
217.880 K
216.250 K
8 2月 2025
216.000 K
219.264 K
217.000 K
1 2月 2025
216.750 K
216.393 K
212.750 K
25 1月 2025
212.500 K
218.132 K
213.500 K
18 1月 2025
213.500 K
210.338 K
212.750 K
11 1月 2025
212.750 K
205.346 K
213.500 K
4 1月 2025
213.000 K
217.851 K
223.250 K
28 12月 2024
223.250 K
224.643 K
226.750 K
21 12月 2024
226.500 K
230.127 K
225.500 K
14 12月 2024
225.500 K
225.338 K
224.250 K
7 12月 2024
224.250 K
215.351 K
218.500 K
30 11月 2024
218.250 K
215.872 K
217.500 K
23 11月 2024
217.000 K
217.604 K
218.250 K
12345678...13
