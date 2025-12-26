经济日历部分

英国哈利法克斯房产价格指数年率 y/y (Halifax United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)

英国
GBP, 英镑
Halifax
房屋
中级别 N/D 1.3%
1.9%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
哈利法克斯(Halifax)房产价格指数(HPI)年率y/y用来衡量与去年同月相比，指定月份房屋和房产价格的变化。年度变化计算提供了比月度计算更流畅的画面。

该指数是由英国最大的抵押贷款机构——苏格兰的Halifax银行（HBOS）根据长期数据系列计算的。月度抵押贷款房价数据统计可以追溯到1983。长期数据可以用来计算“标准化”的房产价格并衡量其变化。

房产价格取决于它的特点，包括物理属性（房间大小和数量），以及房子所在区域的类型。因此，平均房屋成本是用享乐回归而不是简单的算术平均数来计算的。这可以计算一个“典型”英国住宅的平均价格及其随时间的变化。这个“典型”房屋并不是真实存在；它代表了具有指定特征的特定模型，而这些特征又被用于数学公式中。

HPI信息来源于哈利法克斯(Halifax)贷款数据。用现金支付的财产交易不包括在样本数据中。因为冬季月份的价格上涨趋势较弱，而春季/夏季则因市场活动的变化而出现较高的增长，因此该指数是根据季节性因素进行调整的。

哈利法克斯(Halifax)房产价格指数(HPI)是英国房地产市场的另一种通胀指数。它比国家统计局提供的HPI的优势在于这是更深入的抽样数据（自1952年以来收集的月度价格变化统计数据）。弱点就是有限的数据源（只有哈利法克斯(Halifax)发行的抵押贷款，没有现金交易）。

由于其表明了房地产市场的通胀上升，该指数增长可被视为对英镑报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"英国哈利法克斯房产价格指数年率 y/y (Halifax United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
1.3%
1.9%
10月 2025
1.9%
1.2%
1.3%
9月 2025
1.3%
1.5%
2.0%
8月 2025
2.2%
1.6%
2.5%
7月 2025
2.4%
2.2%
2.7%
6月 2025
2.5%
3.0%
2.6%
5月 2025
2.5%
3.3%
3.2%
4月 2025
3.2%
3.6%
2.9%
3月 2025
2.8%
3.9%
2.8%
2月 2025
2.9%
3.8%
2.9%
1月 2025
3.0%
3.9%
3.4%
12月 2024
3.3%
3.3%
4.7%
11月 2024
4.8%
1.6%
4.0%
10月 2024
3.9%
3.7%
4.6%
9月 2024
4.7%
4.0%
4.3%
8月 2024
4.3%
3.4%
2.4%
7月 2024
2.3%
0.5%
1.9%
6月 2024
1.6%
1.6%
0.4%
5月 2024
1.5%
0.0%
1.1%
4月 2024
1.1%
0.0%
0.4%
3月 2024
0.3%
3.5%
1.6%
2月 2024
1.7%
4.5%
2.3%
1月 2024
2.5%
3.1%
1.8%
12月 2023
1.7%
1.0%
-0.8%
11月 2023
-1.0%
-2.3%
-3.1%
10月 2023
-3.2%
-5.9%
-4.5%
9月 2023
-4.7%
-5.3%
-4.5%
8月 2023
-4.6%
-3.1%
-2.5%
7月 2023
-2.4%
-3.8%
-2.6%
6月 2023
-2.6%
-2.3%
-1.1%
5月 2023
-1.0%
-0.9%
0.1%
4月 2023
0.1%
1.7%
1.6%
3月 2023
1.6%
4.6%
2.1%
2月 2023
2.1%
2.0%
2.1%
1月 2023
1.9%
-0.3%
2.1%
12月 2022
2.0%
2.4%
4.6%
11月 2022
4.7%
7.9%
8.2%
10月 2022
8.3%
8.3%
9.8%
9月 2022
9.9%
9.8%
11.4%
8月 2022
11.5%
12.5%
11.8%
7月 2022
11.8%
15.1%
12.5%
6月 2022
13.0%
10.6%
10.7%
5月 2022
10.5%
10.1%
10.8%
4月 2022
10.8%
10.1%
11.1%
3月 2022
11.0%
10.8%
11.2%
2月 2022
10.8%
10.6%
9.7%
1月 2022
9.7%
10.9%
9.7%
12月 2021
9.8%
7.7%
8.2%
11月 2021
8.2%
9.4%
8.2%
10月 2021
8.1%
5.9%
7.4%
12345
