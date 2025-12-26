哈利法克斯(Halifax)房产价格指数(HPI)年率y/y用来衡量与去年同月相比，指定月份房屋和房产价格的变化。年度变化计算提供了比月度计算更流畅的画面。

该指数是由英国最大的抵押贷款机构——苏格兰的Halifax银行（HBOS）根据长期数据系列计算的。月度抵押贷款房价数据统计可以追溯到1983。长期数据可以用来计算“标准化”的房产价格并衡量其变化。

房产价格取决于它的特点，包括物理属性（房间大小和数量），以及房子所在区域的类型。因此，平均房屋成本是用享乐回归而不是简单的算术平均数来计算的。这可以计算一个“典型”英国住宅的平均价格及其随时间的变化。这个“典型”房屋并不是真实存在；它代表了具有指定特征的特定模型，而这些特征又被用于数学公式中。

HPI信息来源于哈利法克斯(Halifax)贷款数据。用现金支付的财产交易不包括在样本数据中。因为冬季月份的价格上涨趋势较弱，而春季/夏季则因市场活动的变化而出现较高的增长，因此该指数是根据季节性因素进行调整的。

哈利法克斯(Halifax)房产价格指数(HPI)是英国房地产市场的另一种通胀指数。它比国家统计局提供的HPI的优势在于这是更深入的抽样数据（自1952年以来收集的月度价格变化统计数据）。弱点就是有限的数据源（只有哈利法克斯(Halifax)发行的抵押贷款，没有现金交易）。

由于其表明了房地产市场的通胀上升，该指数增长可被视为对英镑报价有利。

