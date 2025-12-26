巴西S&P全球综合采购经理人指数(PMI) (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|低级别
|49.6
|48.1
|
48.2
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|48.2
|
49.6
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
IHS Markit Ltd是为刺激全球经济的关键行业和市场提供关键信息、分析和解决方案的全球提供商。其旨在向与其签订服务协议的公司和政府提供财务和商业信息、分析和解决方案，提高业务效率，并提供能够做出明智而可靠决策的解决方案。
IHS Markit发布一项全球商业调查指数，称为采购经理人指数(PMI®)。PMI是根据新订单、生产、就业、供应商交货时间和库存统计数据计算的加权平均数。
IHS Markit目前是全球最可靠的指数之一，由于其准确且独特的最新经济趋势月度指标，而被各国央行、金融市场和商业决策者用作衡量基准。
巴西IHS Markit PMI – 综合月度调查以发给大约800家工业和服务业企业采购经理的问卷获得的信息为基础。此调研根据行业和企业员工人数（基于他们对GDP的贡献）进行整合。
收集到的反馈与上一月份进行对比，所得结果范围为0 - 100。这个指数反映了工业和服务业部门的情况；数值高于50表明经济增长，并可能对巴西货币(real)的报价产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"巴西S&P全球综合采购经理人指数(PMI) (S&P Global Brazil Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
