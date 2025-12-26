经济日历部分

澳大利亚贸易差额 (Australia Trade Balance)

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚统计局 (Australian Bureau of Statistics)
部门：
交易
中级别 $​4.385 B $​4.418 B
$​3.707 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​4.725 B
$​4.385 B
下次发布 实际值 预测值
以前
澳大利亚贸易差额显示了选定时间段内国家进出口贸易额的变化。经济学家使用贸易差额来评估国家之间贸易流动的结构。

当进口商品和服务大于出口时，形成贸易逆差。对于那些经济高度发达的国家而言，这意味着劳动密集型生产转移到了海外，从而抑制了通货膨胀，维持了高水平的生活标准。在这些情况下，贸易逆差被其他经济互动的方式所覆盖，例如发行债券。

当出口额超过进口额时，会形成贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。

贸易差额对澳大利亚元报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。相反，如果经济快速增长，发达国家还是宁愿发展进口，以确保价格的竞争。这些发展对澳大利亚元产生了相应的影响。

澳大利亚的GDP主要依赖商品出口，出口业务的增长有益于本国经济的发展。因此，该指标增长可能对AUD报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"澳大利亚贸易差额 (Australia Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
$​4.385 B
$​4.418 B
$​3.707 B
9月 2025
$​3.938 B
$​4.720 B
$​1.111 B
8月 2025
$​1.825 B
$​5.065 B
$​6.612 B
7月 2025
$​7.310 B
$​4.723 B
$​5.366 B
6月 2025
$​5.365 B
$​5.869 B
$​1.604 B
5月 2025
$​2.238 B
$​6.811 B
$​4.859 B
4月 2025
$​5.413 B
$​6.421 B
$​6.892 B
3月 2025
$​6.900 B
$​3.434 B
$​2.852 B
2月 2025
$​2.968 B
$​4.113 B
$​5.156 B
1月 2025
$​5.620 B
$​4.193 B
$​4.924 B
12月 2024
$​5.085 B
$​8.479 B
$​6.792 B
11月 2024
$​7.079 B
$​5.267 B
$​5.670 B
10月 2024
$​5.953 B
$​7.121 B
$​4.532 B
9月 2024
$​4.609 B
$​4.263 B
$​5.284 B
8月 2024
$​5.644 B
$​5.529 B
$​5.636 B
7月 2024
$​6.009 B
$​9.097 B
$​5.425 B
6月 2024
$​5.589 B
$​5.812 B
$​5.052 B
5月 2024
$​5.773 B
$​6.027 B
4月 2024
$​6.548 B
$​4.841 B
3月 2024
$​5.024 B
$​6.591 B
2月 2024
$​7.280 B
$​10.058 B
1月 2024
$​11.027 B
$​10.743 B
12月 2023
$​10.959 B
$​11.764 B
11月 2023
$​11.437 B
$​7.660 B
10月 2023
$​7.129 B
$​6.184 B
9月 2023
$​6.786 B
$​9.640 B
8月 2023
$​9.640 B
$​12.987 B
$​7.324 B
7月 2023
$​8.039 B
$​13.507 B
$​10.268 B
6月 2023
$​11.321 B
$​13.655 B
$​10.497 B
5月 2023
$​11.791 B
$​13.661 B
$​10.454 B
4月 2023
$​11.158 B
$​13.608 B
$​14.822 B
3月 2023
$​15.269 B
$​13.029 B
$​14.151 B
2月 2023
$​13.870 B
$​12.832 B
$​11.266 B
1月 2023
$​11.688 B
$​13.181 B
$​12.985 B
12月 2022
$​12.237 B
$​13.245 B
$​13.475 B
11月 2022
$​13.201 B
$​12.944 B
$​12.743 B
10月 2022
$​12.217 B
$​10.723 B
$​12.444 B
9月 2022
$​12.444 B
$​8.640 B
$​8.664 B
8月 2022
$​8.324 B
$​13.149 B
$​8.967 B
7月 2022
$​8.733 B
$​18.023 B
$​17.131 B
6月 2022
$​17.670 B
$​14.114 B
$​15.016 B
5月 2022
$​15.965 B
$​10.179 B
$​13.248 B
4月 2022
$​10.495 B
$​8.574 B
$​9.738 B
3月 2022
$​9.314 B
$​10.299 B
$​7.437 B
2月 2022
$​7.457 B
$​11.153 B
$​11.786 B
1月 2022
$​12.891 B
$​9.054 B
$​8.824 B
12月 2021
$​8.356 B
$​10.577 B
$​9.756 B
11月 2021
$​9.423 B
$​12.181 B
$​10.781 B
10月 2021
$​11.220 B
$​14.318 B
$​11.824 B
9月 2021
$​12.243 B
$​13.466 B
$​14.739 B
12345
