加拿大经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|-0.5%
|每季度
|按年计算GDP季率q/q
|2.6%
|3 Q 2025
|-1.8%
|每季度
|失业率
|6.5%
|11月 2025
|6.9%
|每月
|核心CPI年率 y/y
|2.9%
|11月 2025
|2.9%
|每月
|加拿大央行利率决策
|2.00%
|2.25%
|贸易帐
|$0.153 B
|9月 2025
|$-6.427 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 16:00, CAD, 预算平衡, 实际值: $-2.278 B, 预测值: $-0.659 B, 以前: $-5.023 B
2025.12.24 16:00, CAD, 预算平衡，财政年度, 实际值: $-18.369 B, 预测值: $-14.599 B, 以前: $-16.091 B
2025.12.25 00:00, CAD, 圣诞节
2025.12.26 00:00, CAD, 节礼日
2025.12.29 20:30, CAD, 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓
2026.01.01 00:00, CAD, 元旦
2026.01.02 14:30, CAD, S&P全球制造业PMI, 预测值: 47.8, 以前: 48.4
经济日历
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|加拿大人的海外证券购买
|$-11.575 B
|10月 2025
|$21.620 B
|每月
|海外证券购买
|$46.622 B
|10月 2025
|$31.316 B
|每月
|美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|GDP 月率m/m
|-0.3%
|10月 2025
|0.2%
|每月
|GDP内含价格指数季率 q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.1%
|每季度
|国内生产总值季率 q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|-0.5%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|0.4%
|10月 2025
|1.1%
|每月
|按年计算GDP季率q/q
|2.6%
|3 Q 2025
|-1.8%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|ADP非农就业人数变化
|19.2 K
|12月 2021
|102.1 K
|每月
|全职就业变化
|-9.4 K
|11月 2025
|-18.5 K
|每月
|兼职就业变化
|63.0 K
|11月 2025
|85.1 K
|每月
|劳动生产率季率 q/q
|0.9%
|3 Q 2025
|-1.0%
|每季度
|参与率
|65.1%
|11月 2025
|65.3%
|每月
|失业率
|6.5%
|11月 2025
|6.9%
|每月
|就业变化
|53.6 K
|11月 2025
|66.6 K
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|2.2%
|11月 2025
|2.2%
|每月
|CPI 月率m/m
|0.1%
|11月 2025
|0.2%
|每月
|CPI削减均值年率y/y
|2.8%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|CPI加权中值年率y/y
|2.8%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|IPPI 年率y/y
|6.1%
|11月 2025
|5.7%
|每月
|IPPI 月率m/m
|0.9%
|11月 2025
|1.7%
|每月
|RMPI年率 y/y
|6.4%
|11月 2025
|5.8%
|每月
|RMPI月率 m/m
|0.3%
|11月 2025
|1.6%
|每月
|普通CPI年率y/y
|2.8%
|11月 2025
|2.7%
|每月
|核心CPI年率 y/y
|2.9%
|11月 2025
|2.9%
|每月
|核心CPI月率 m/m
|-0.1%
|11月 2025
|0.6%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|加拿大央行利率决策
|2.00%
|2.25%
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|出口
|$64.231 B
|9月 2025
|$60.404 B
|每月
|经常帐
|$-9.680 B
|3 Q 2025
|$-21.557 B
|每季度
|贸易帐
|$0.153 B
|9月 2025
|$-6.427 B
|每月
|进口
|$64.078 B
|9月 2025
|$66.831 B
|每月
|政府
|最近
|参考
|前值
|频率
|预算平衡
|$-2.278 B
|10月 2025
|$-5.023 B
|每月
|预算平衡，财政年度
|$-18.369 B
|10月 2025
|$-16.091 B
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|S&P全球制造业PMI
|48.4
|11月 2025
|49.6
|每月
|公司利润季率 q/q
|3.8%
|3 Q 2025
|-2.4%
|每季度
|制造业销售额月率 m/m
|-1.0%
|10月 2025
|3.6%
|每月
|批发贸易指数月率m/m
|0.1%
|10月 2025
|0.6%
|每月
|生产能力利用率
|78.5%
|3 Q 2025
|77.6%
|每季度
|艾维 PMI
|48.4
|11月 2025
|52.4
|每月
|艾维 PMI n.s.a.
|44.5
|11月 2025
|51.7
|每月
|营建许可月率 m/m
|14.9%
|10月 2025
|5.9%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|核心零售销售指数月率 m/m
|-0.6%
|10月 2025
|-0.1%
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|-0.2%
|10月 2025
|-0.9%
|每月
|房屋
|最近
|参考
|前值
|频率
|CMHC 房屋开工率
|254.058 K
|11月 2025
|232.245 K
|每月
|新屋价格指数月率 m/m
|0.0%
|11月 2025
|-0.4%
|每月