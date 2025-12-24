经济日历部分

国家

加拿大经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.6% 3 Q 2025 -0.5% 每季度
按年计算GDP季率q/q 2.6% 3 Q 2025 -1.8% 每季度
失业率 6.5% 11月 2025 6.9% 每月
核心CPI年率 y/y 2.9% 11月 2025 2.9% 每月
加拿大央行利率决策 2.00% 2.25%
贸易帐 $​0.153 B 9月 2025 $​-6.427 B 每月

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 16:00, CAD, 预算平衡, 实际值: $​-2.278 B, 预测值: $​-0.659 B, 以前: $​-5.023 B
2025.12.24 16:00, CAD, 预算平衡，财政年度, 实际值: $​-18.369 B, 预测值: $​-14.599 B, 以前: $​-16.091 B
2025.12.25 00:00, CAD, 圣诞节
2025.12.26 00:00, CAD, 节礼日
2025.12.29 20:30, CAD, 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓
2026.01.01 00:00, CAD, 元旦
2026.01.02 14:30, CAD, S&P全球制造业PMI, 预测值: 47.8, 以前: 48.4

市场 最近 参考 前值 频率
加拿大人的海外证券购买 $​-11.575 B 10月 2025 $​21.620 B 每月
海外证券购买 $​46.622 B 10月 2025 $​31.316 B 每月
美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
GDP 月率m/m -0.3% 10月 2025 0.2% 每月
GDP内含价格指数季率 q/q 0.8% 3 Q 2025 0.1% 每季度
国内生产总值季率 q/q 0.6% 3 Q 2025 -0.5% 每季度
国内生产总值年率 y/y 0.4% 10月 2025 1.1% 每月
按年计算GDP季率q/q 2.6% 3 Q 2025 -1.8% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
ADP非农就业人数变化 19.2 K 12月 2021 102.1 K 每月
全职就业变化 -9.4 K 11月 2025 -18.5 K 每月
兼职就业变化 63.0 K 11月 2025 85.1 K 每月
劳动生产率季率 q/q 0.9% 3 Q 2025 -1.0% 每季度
参与率 65.1% 11月 2025 65.3% 每月
失业率 6.5% 11月 2025 6.9% 每月
就业变化 53.6 K 11月 2025 66.6 K 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 2.2% 11月 2025 2.2% 每月
CPI 月率m/m 0.1% 11月 2025 0.2% 每月
CPI削减均值年率y/y 2.8% 11月 2025 3.0% 每月
CPI加权中值年率y/y 2.8% 11月 2025 3.0% 每月
IPPI 年率y/y 6.1% 11月 2025 5.7% 每月
IPPI 月率m/m 0.9% 11月 2025 1.7% 每月
RMPI年率 y/y 6.4% 11月 2025 5.8% 每月
RMPI月率 m/m 0.3% 11月 2025 1.6% 每月
普通CPI年率y/y 2.8% 11月 2025 2.7% 每月
核心CPI年率 y/y 2.9% 11月 2025 2.9% 每月
核心CPI月率 m/m -0.1% 11月 2025 0.6% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
加拿大央行利率决策 2.00% 2.25%
交易 最近 参考 前值 频率
出口 $​64.231 B 9月 2025 $​60.404 B 每月
经常帐 $​-9.680 B 3 Q 2025 $​-21.557 B 每季度
贸易帐 $​0.153 B 9月 2025 $​-6.427 B 每月
进口 $​64.078 B 9月 2025 $​66.831 B 每月
政府 最近 参考 前值 频率
预算平衡 $​-2.278 B 10月 2025 $​-5.023 B 每月
预算平衡，财政年度 $​-18.369 B 10月 2025 $​-16.091 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
S&P全球制造业PMI 48.4 11月 2025 49.6 每月
公司利润季率 q/q 3.8% 3 Q 2025 -2.4% 每季度
制造业销售额月率 m/m -1.0% 10月 2025 3.6% 每月
批发贸易指数月率m/m 0.1% 10月 2025 0.6% 每月
生产能力利用率 78.5% 3 Q 2025 77.6% 每季度
艾维 PMI 48.4 11月 2025 52.4 每月
艾维 PMI n.s.a. 44.5 11月 2025 51.7 每月
营建许可月率 m/m 14.9% 10月 2025 5.9% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
核心零售销售指数月率 m/m -0.6% 10月 2025 -0.1% 每月
零售销售指数月率 m/m -0.2% 10月 2025 -0.9% 每月
房屋 最近 参考 前值 频率
CMHC 房屋开工率 254.058 K 11月 2025 232.245 K 每月
新屋价格指数月率 m/m 0.0% 11月 2025 -0.4% 每月