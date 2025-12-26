中国制造业采购经理人指数(PMI) (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|高级别
|49.2
|49.4
|
49.0
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|49.3
|
49.2
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
中国制造业采购经理人指数(PMI)是中国制造业PMI的另一个指标，是由国家统计局计算得出的。这是通过对3000家中国制造业企业采购经理的月调查计算而成的指标。
调查问卷包含了13个过去一个月以下业务条件方面的问题：产量，新订单数量，出口订单数量，未完成订单数量，仓库中的成品库存，采购，进口，已付价格，收到价格，员工数量，供应商交付，未来6个月生产和经营活动的预期等。
调查对象会被要求给予一个相应的回答而不是对这些指标的定量描述：每个指标是否得到改善，不好或维持不变。辅助的扩散指数就是根据获得的数据进行编制。这些指数中的每一个都是以正面回复加上中立回复一半的百分比来计算。PMI的详细报告中会提供这些指标的表格。但是，制造业PMI计算也依据这13个扩散子指数，而是基于5个组指数。它们的权重根据它们对经济的影响程度来决定：
- 新订单：30%；
- 产量：25%；
- 就业：20%；
- 供应商交付：15%；
- 原材料库存：10%。
PMI是衡量国民经济状况，特别是制造业的主要指标之一。由于工作的特性，采购经理通常能最先注意到商业环境发生的变化，因此PMI可以被认为是国家制造业的先行指标。
数值高于50点意味着制造业业务活动总体增长，数值低于50点则表示制造业活动有所下降。制造业PMI的增长表明中国制造业的发展。这可能会对人民币的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"中国制造业采购经理人指数(PMI) (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
