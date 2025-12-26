美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓 (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)
美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索(MXN)非商业净持仓的周报告反映了非商业交易者（投机商）持有的墨西哥比索买入卖出期货持仓交易量之间的差异。这些数据与主要由芝加哥和纽约证券交易所期货市场参与者持有的持仓相符。所以该指标是美国墨西哥比索(MXN)买入持仓的净交易量。
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
83.4 K
23 9月 2025
83.4 K
78.0 K
16 9月 2025
78.0 K
73.7 K
9 9月 2025
73.7 K
73.0 K
2 9月 2025
73.0 K
69.0 K
26 8月 2025
69.0 K
64.5 K
19 8月 2025
64.5 K
61.2 K
12 8月 2025
61.2 K
68.1 K
5 8月 2025
68.1 K
56.7 K
29 7月 2025
56.7 K
56.1 K
22 7月 2025
56.1 K
50.1 K
15 7月 2025
50.1 K
55.1 K
8 7月 2025
55.1 K
54.5 K
1 7月 2025
54.5 K
51.3 K
24 6月 2025
51.3 K
58.0 K
17 6月 2025
58.0 K
62.7 K
10 6月 2025
62.7 K
64.4 K
3 6月 2025
64.4 K
61.4 K
27 5月 2025
61.4 K
62.5 K
20 5月 2025
62.5 K
65.7 K
13 5月 2025
65.7 K
68.6 K
6 5月 2025
68.6 K
59.5 K
29 4月 2025
59.5 K
41.2 K
22 4月 2025
41.2 K
33.3 K
15 4月 2025
33.3 K
39.1 K
8 4月 2025
39.1 K
51.1 K
1 4月 2025
51.1 K
59.0 K
25 3月 2025
59.0 K
56.0 K
18 3月 2025
56.0 K
30.1 K
11 3月 2025
30.1 K
19.5 K
4 3月 2025
19.5 K
28.7 K
25 2月 2025
28.7 K
14.7 K
18 2月 2025
14.7 K
15.9 K
11 2月 2025
15.9 K
12.3 K
4 2月 2025
12.3 K
5.2 K
28 1月 2025
5.2 K
-1.5 K
21 1月 2025
-1.5 K
6.0 K
14 1月 2025
6.0 K
12.4 K
7 1月 2025
12.4 K
18.8 K
