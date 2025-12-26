英国央行(BoE)抵押贷款月率m/m (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
房屋
|低级别
|£4.273 B
|£2.826 B
|
£5.223 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|£4.309 B
|
£4.273 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
英国央行抵押贷款月率m/m反映了与上月相比，指定月份当前住房抵押贷款的净额的变化。
英国央行(BoE)每月收集住房抵押贷款的信息。三种主要贷款机构类型提供抵押贷款，并向英国央行和其他政府机构提交相关报告。
- 英国居民银行。他们直接向英国央行提供每月信贷报告。
- 建筑协会是专业贷款机构，提供有针对性的住房贷款。来自建筑协会的数据也会被永久性地收集，并以特殊的形式提供。
- 其他专业贷款机构。这些数据由国家统计局收集。
当前未偿还抵押贷款的净量是当前月份的总贷款流量，是贷款偿还的净额。
抵押贷款增长是房地产市场扩张和银行业活动的一个迹象。该增长通常对国民经济有利。因此，该指标的增长可能对英镑报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"英国央行(BoE)抵押贷款月率m/m (Bank of England (BoE) Mortgage Lending m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
£4.273 B
£2.826 B
£5.223 B
9月 2025
£5.489 B
£6.359 B
£4.277 B
8月 2025
£4.308 B
£2.964 B
£4.506 B
7月 2025
£4.522 B
£-1.540 B
£5.389 B
6月 2025
£5.340 B
£5.120 B
£2.213 B
5月 2025
£2.054 B
£0.894 B
£-0.776 B
4月 2025
£-0.759 B
£11.356 B
£12.957 B
3月 2025
£12.963 B
£3.762 B
£3.303 B
2月 2025
£3.287 B
£3.916 B
£4.229 B
1月 2025
£4.207 B
£3.037 B
£3.343 B
12月 2024
£3.568 B
£2.960 B
£2.547 B
11月 2024
£2.474 B
£3.003 B
£3.466 B
10月 2024
£3.435 B
£2.707 B
£2.573 B
9月 2024
£2.541 B
£2.150 B
£2.851 B
8月 2024
£2.861 B
£2.524 B
£2.796 B
7月 2024
£2.786 B
£1.906 B
£2.625 B
6月 2024
£2.653 B
£1.812 B
£1.260 B
5月 2024
£1.212 B
£1.339 B
£2.229 B
4月 2024
£2.412 B
£-0.285 B
£0.462 B
3月 2024
£0.260 B
£1.646 B
2月 2024
£1.510 B
£-1.073 B
1月 2024
£-1.090 B
£-0.434 B
£-0.830 B
12月 2023
£-0.830 B
£-0.044 B
£0.006 B
11月 2023
£-0.039 B
£0.101 B
£-0.083 B
10月 2023
£-0.050 B
£0.259 B
£-0.961 B
9月 2023
£-0.940 B
£0.420 B
£1.116 B
8月 2023
£1.218 B
£-0.044 B
£0.201 B
7月 2023
£0.230 B
£-0.458 B
£0.105 B
6月 2023
£0.136 B
£-0.417 B
£-0.085 B
5月 2023
£-0.092 B
£0.120 B
£-1.466 B
4月 2023
£-1.384 B
£1.374 B
£-0.010 B
3月 2023
£0.018 B
£2.487 B
£0.670 B
2月 2023
£0.738 B
£6.050 B
£2.003 B
1月 2023
£2.541 B
£6.318 B
£3.082 B
12月 2022
£3.238 B
£6.453 B
£4.260 B
11月 2022
£4.358 B
£6.530 B
£3.576 B
10月 2022
£3.966 B
£6.645 B
£5.878 B
9月 2022
£6.061 B
£6.619 B
£6.099 B
8月 2022
£6.136 B
£6.580 B
£5.143 B
7月 2022
£5.051 B
£6.578 B
£5.308 B
6月 2022
£5.273 B
£6.544 B
£8.036 B
5月 2022
£7.426 B
£6.410 B
£4.160 B
4月 2022
£4.121 B
£6.404 B
£6.441 B
3月 2022
£6.974 B
£6.256 B
£4.555 B
2月 2022
£4.673 B
£6.199 B
£5.925 B
1月 2022
£5.920 B
£6.082 B
£3.969 B
12月 2021
£3.571 B
£6.048 B
£3.776 B
11月 2021
£3.693 B
£3.732 B
£1.149 B
10月 2021
£1.604 B
£4.979 B
£9.282 B
9月 2021
£9.524 B
£9.771 B
£4.440 B
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件