ISM非制造业物价支付指数是四个扩散指标之一 ，供应管理协会根据该指数计算非制造业PMI。它反映了在准备服务过程中，企业向供应商支付价格的变化。

该指数的计算是基于对美国17个服务行业的供应经理的月度调查数据得出的。受访者评估了过去一个月内生产中使用的商品和服务的价格是否降低，增长或保持不变。收集到的数据经过处理并被编译成一个扩散指数。在整个PMI计算中，该指数占有25%的权重。

ISM非制造业物价支付指数通常与美国劳工统计局公布的其他数据密切相关。服务业中间价格的增长可以作为一个领先的通货膨胀指标：生产者必须向供应商支付更多资金，这就是最终产品价格可能会上涨的原因。

然而，该指数通常不会直接影响美元报价，而是通常被解读为PMI 的一部分。

最后值: