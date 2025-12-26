新西兰出口物价指数季率q/q (New Zealand Export Price Index q/q)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
价格
|低级别
|-1.6%
|2.7%
|
0.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
新西兰出口物价指数季率q/q是衡量报告季度与上一季度相比新西兰出口和再出口商品价格的变动的指标。商品以其在国家出口中的重要地位为基础参与指标计算。出口物价的增长表示国家贸易活动增长，可被视为对新西兰元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰出口物价指数季率q/q (New Zealand Export Price Index q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
-1.6%
2.7%
0.3%
2 Q 2025
0.2%
3.4%
7.1%
1 Q 2025
7.1%
1.2%
3.2%
4 Q 2024
3.2%
1.0%
0.7%
3 Q 2024
0.7%
2.5%
5.2%
2 Q 2024
5.2%
0.6%
-0.3%
1 Q 2024
-0.3%
-2.3%
-4.3%
4 Q 2023
-4.2%
0.0%
-1.4%
3 Q 2023
-1.4%
-3.1%
-0.6%
2 Q 2023
-0.6%
1.0%
-6.9%
1 Q 2023
-6.9%
3.2%
-0.6%
4 Q 2022
-0.6%
5.7%
2.9%
3 Q 2022
3.1%
6.4%
3.7%
2 Q 2022
3.7%
4.2%
7.8%
1 Q 2022
7.8%
1.2%
2.8%
4 Q 2021
2.7%
5.4%
4.6%
3 Q 2021
4.6%
2.4%
8.2%
2 Q 2021
8.3%
1.1%
-0.8%
1 Q 2021
-0.8%
-1.7%
-0.4%
4 Q 2020
-0.4%
-3.6%
-8.3%
3 Q 2020
-8.3%
-0.3%
2.4%
2 Q 2020
2.4%
-0.8%
-0.2%
1 Q 2020
-0.2%
-0.5%
3.1%
4 Q 2019
3.0%
-3.8%
1.7%
3 Q 2019
1.9%
1.9%
3.2%
2 Q 2019
3.4%
3.2%
-2.6%
1 Q 2019
-2.6%
-0.8%
-1.7%
4 Q 2018
-1.7%
-2.6%
3.5%
3 Q 2018
2.3%
-28.4%
2.5%
2 Q 2018
2.4%
-2.2%
1 Q 2018
-2.2%
4.9%
4 Q 2017
4.9%
-1.9%
3 Q 2017
-1.9%
2.4%
2 Q 2017
2.4%
8.0%
1 Q 2017
8.0%
4.8%
4 Q 2016
4.8%
-2.8%
3 Q 2016
-2.8%
-1.9%
2 Q 2016
-1.9%
0.0%
1 Q 2016
0.0%
-5.7%
4 Q 2015
-5.7%
3.4%
3 Q 2015
3.4%
2.1%
2 Q 2015
2.1%
-3.7%
1 Q 2015
-3.7%
-1.8%
4 Q 2014
-1.8%
-4.5%
3 Q 2014
-4.5%
