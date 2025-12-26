美国EIA天然气库存变化 (EIA United States Natural Gas Storage Change)
|低级别
|N/D
|-226 B
|
-167 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-226 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
能源信息管理局(EIA) 天然气库存变化指数反映了地下存储设备可用的气体量的每周变化。这个指标表示过去一周内，美国是否频繁提取或注入气体。该数值能够衡量对天然气的需求。
美国能源信息管理局在另一份报告中计算并公布该指标。它反映了美国48个州的存储设备中存储的天然气总量的每周评估，共分为5个地理区域。为了保持调查的相关性，避免整体情况的曲解，运营商需要报告可能对天然气库存产生强烈的一次性影响的任何技术和经济变化。
这一计算是基于对地下存储运营商的调查得出的。天然气可以存储在以前的油气田，地下蓄水层和洞穴中。调查对象对天然气库存总量以及过去一周的天然气库存变化进行评估（如果这些库存超过5亿立方英尺，即1400万立方米）。
天然气存储减少表示天然气消耗和需求的增长。这可能会对天然气价格产生短期影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国EIA天然气库存变化 (EIA United States Natural Gas Storage Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
