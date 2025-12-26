香港零售销售年率y/y (Hong Kong Retail Sales y/y)
零售销售额年率y/y显示了与去年同月相比，在指定月份零售售出的商品总值的变化。该计算不包括提供服务的消费者成本。最终数值不根据季节进行调整。高于预期的数值可能影响港币的报价。
最后值:
真实值
预测值
"香港零售销售年率y/y (Hong Kong Retail Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
6.9%
3.4%
5.9%
9月 2025
5.9%
4.8%
3.8%
8月 2025
3.8%
1.2%
1.8%
7月 2025
1.8%
-0.1%
0.7%
6月 2025
0.7%
-2.3%
2.4%
5月 2025
2.4%
0.4%
-2.3%
4月 2025
-2.3%
-3.5%
-3.5%
3月 2025
-3.5%
-10.7%
-13.0%
2月 2025
-13.0%
-3.0%
-3.2%
1月 2025
-3.2%
-4.3%
-9.7%
12月 2024
-9.7%
-2.7%
-7.3%
11月 2024
-7.3%
-5.3%
-2.9%
10月 2024
-2.9%
-9.8%
-6.9%
9月 2024
-6.9%
-17.1%
-10.1%
8月 2024
-10.1%
-18.2%
-11.8%
7月 2024
-11.8%
-12.0%
-9.7%
6月 2024
-9.7%
-7.0%
-11.5%
5月 2024
-11.5%
-7.9%
-14.7%
4月 2024
-14.7%
0.7%
-7.0%
3月 2024
-7.0%
-8.7%
1.9%
2月 2024
1.9%
-12.5%
0.9%
1月 2024
0.9%
-2.0%
7.8%
12月 2023
7.8%
12.6%
15.9%
11月 2023
15.9%
10.6%
5.6%
10月 2023
5.6%
7.9%
13.0%
9月 2023
13.0%
27.8%
13.7%
8月 2023
13.7%
33.6%
16.5%
7月 2023
16.5%
13.6%
19.6%
6月 2023
19.6%
26.7%
18.4%
5月 2023
18.4%
11.5%
15.0%
4月 2023
15.0%
37.9%
40.9%
3月 2023
40.9%
19.6%
31.3%
2月 2023
31.3%
3.9%
7.0%
1月 2023
7.0%
-1.5%
1.1%
12月 2022
1.1%
-0.1%
-4.2%
11月 2022
-4.2%
2.0%
3.9%
10月 2022
3.9%
0.0%
0.3%
9月 2022
0.2%
2.0%
-0.1%
8月 2022
-0.1%
-5.0%
4.1%
7月 2022
4.1%
-1.4%
-1.3%
6月 2022
-1.2%
4.9%
-1.7%
5月 2022
-1.7%
-9.5%
11.7%
4月 2022
11.7%
-19.2%
-13.8%
3月 2022
-13.8%
-5.1%
-14.6%
2月 2022
-14.6%
5.0%
4.0%
1月 2022
4.1%
6.5%
6.2%
12月 2021
6.2%
9.4%
7.1%
11月 2021
7.1%
0.1%
12.1%
10月 2021
12.0%
22.2%
7.3%
9月 2021
7.3%
23.7%
11.9%
