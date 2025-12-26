经济日历部分

西班牙消费者信心指数 (Spain Consumer Confidence)

国家：
西班牙
EUR, 欧元
源：
社会研究中心(CIS) (Centre for Sociological Research (CIS))
部门：
消费者
低级别 81.5
82.9
上次发布 实际值 预测值 以前
以前
77.5
81.5
下次发布 实际值 预测值 以前
以前
消费者信心指数反映了消费者对国家经济稳定的信任水平。该指数是根据每月对2000名年龄在16岁以上且代表西班牙不同人口群体的公民进行的电话调查编制而成。这项调查能够评估平均经济状况、购买力和消费者信心水平。研究结果由隶属于总统管理的自治机构——社会研究中心(Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS)处理。

消费者信心指数由两个指标组成：

  • 现状指数，基于消费者对当前经济形势与6个月前的形势相比较的评估。
  • 消费者预期指数，显示消费者对未来6个月的预测。

消费者信心报告，尤其是在经济放缓之际的报告，可能会大幅推高外汇市场。消费者信心的增长可能表明人们支出更多，也将有更多的大额支出（例如，汽车或房产）。这将促使经济活动增长，消费者支出增加。此外，消费者支出增加可能导致通货膨胀的增长。在西班牙各组织计算的各种其他经济指数中，这一指数的最终目标是创造一个可以解释和预测西班牙人口购买力变化的有用工具。因此，消费者信心指数通常受到专业经济学家的密切关注。

然而，消费者信心是一个非常主观的评估，它取决于当前的情绪。因此，应该谨慎地解读这一结果。许多经济学家对该指数在3-6个月的移动平均值进行了评估。如果它显示出稳定的增长或下降，分析师则会提到一种趋势。超出预期指数增长的数值可能会引起欧元在上升趋势的短期波动。

最后值:

真实值

预测值

"西班牙消费者信心指数 (Spain Consumer Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
81.5
82.9
7月 2025
82.9
76.1
82.5
6月 2025
76.1
82.5
5月 2025
82.5
74.1
76.5
4月 2025
76.5
80.9
79.6
3月 2025
79.6
81.4
2月 2025
81.4
84.6
84.9
1月 2025
84.9
82.5
85.0
12月 2024
85.0
75.2
80.6
11月 2024
80.6
80.6
79.6
10月 2024
84.8
92.2
89.4
8月 2024
89.4
92.7
88.4
7月 2024
88.4
94.2
83.8
6月 2024
83.8
81.6
84.5
4月 2024
84.5
82.1
82.5
3月 2024
82.5
72.6
78.5
2月 2024
78.5
78.6
1月 2024
78.6
77.6
12月 2023
77.6
76.7
11月 2023
76.7
87.3
70.5
10月 2023
70.5
87.3
77.2
9月 2023
77.2
93.6
94.4
8月 2023
94.4
85.7
92.4
6月 2023
92.4
79.4
81.5
5月 2023
81.5
69.6
73.0
4月 2023
73.0
78.9
67.4
3月 2023
67.4
79.4
71.6
2月 2023
71.6
72.8
73.0
1月 2023
73.0
59.3
68.0
12月 2022
68.0
50.2
60.5
11月 2022
60.5
55.8
54.7
10月 2022
54.7
57.2
55.7
9月 2022
55.7
57.9
55.5
7月 2022
55.5
63.0
65.8
6月 2022
65.8
76.0
5月 2022
76.0
59.9
74.6
4月 2022
74.6
65.0
53.8
3月 2022
53.8
85.4
89.8
2月 2022
89.8
79.8
89.3
1月 2022
89.3
74.0
81.3
12月 2021
81.3
84.6
11月 2021
84.6
99.7
97.3
10月 2021
97.3
94.9
98.3
9月 2021
98.3
91.4
91.6
8月 2021
91.6
94.3
91.9
7月 2021
91.9
93.1
97.5
6月 2021
97.5
82.9
89.0
5月 2021
89.0
74.6
77.8
4月 2021
77.8
68.6
73.0
3月 2021
73.0
59.8
65.9
12
