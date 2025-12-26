续请失业救济金人数人反映了领取失业保险金已有一段时间的人数。这个指标每周发布。领取失业救济金的人需要在每失业一周后重新申请失业救济金。因此，领取失业救济金的人数是根据此类重复申请的人数来计算。

失业救济金是由政府社会保障系统提供的。为了鼓励人们去寻求就业，限定了救济金的支付期，这种福利性救济金比全国的平均工资要少。救济金申请人应该满足以下要求标准：此人必须积极地寻找工作（并能证明）并且必须是由于经济原因而失业，必须确定不是因为其他原因而被解雇。

这个数据不会反映美国的总体失业率，因为它不包括没有资格领取失业金或没有提出申请的失业人员。该数据与失业水平密切相关，但并不是百分之百的相关性。

总体而言，续请救济金的人数反映了经济周期，但不是衡量劳动力市场健康与否的领先指标。经济学家更关注的是初请失业救济金人数。然而，申请救济金人数的急剧下降也可能与此类申请人已就业有关。

最后值: