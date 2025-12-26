经济日历部分

美国续请失业金人数 (United States Continuing Jobless Claims)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国劳工部 (United States Department of Labor)
部门：
劳动力
中级别 1.923 M 1.844 M
1.885 M
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
1.910 M
1.923 M
下次发布 实际值 预测值
以前
续请失业救济金人数人反映了领取失业保险金已有一段时间的人数。这个指标每周发布。领取失业救济金的人需要在每失业一周后重新申请失业救济金。因此，领取失业救济金的人数是根据此类重复申请的人数来计算。

失业救济金是由政府社会保障系统提供的。为了鼓励人们去寻求就业，限定了救济金的支付期，这种福利性救济金比全国的平均工资要少。救济金申请人应该满足以下要求标准：此人必须积极地寻找工作（并能证明）并且必须是由于经济原因而失业，必须确定不是因为其他原因而被解雇。

这个数据不会反映美国的总体失业率，因为它不包括没有资格领取失业金或没有提出申请的失业人员。该数据与失业水平密切相关，但并不是百分之百的相关性。

总体而言，续请救济金的人数反映了经济周期，但不是衡量劳动力市场健康与否的领先指标。经济学家更关注的是初请失业救济金人数。然而，申请救济金人数的急剧下降也可能与此类申请人已就业有关。

最后值:

真实值

预测值

"美国续请失业金人数 (United States Continuing Jobless Claims)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
13 12月 2025
1.923 M
1.844 M
1.885 M
6 12月 2025
1.897 M
1.788 M
1.830 M
29 11月 2025
1.838 M
1.925 M
1.937 M
22 11月 2025
1.939 M
1.977 M
1.943 M
15 11月 2025
1.960 M
1.981 M
1.953 M
8 11月 2025
1.974 M
1.946 M
13 9月 2025
1.926 M
1.913 M
1.928 M
6 9月 2025
1.920 M
1.935 M
1.927 M
30 8月 2025
1.939 M
1.923 M
1.939 M
23 8月 2025
1.940 M
1.959 M
1.944 M
16 8月 2025
1.954 M
1.972 M
1.961 M
9 8月 2025
1.972 M
1.967 M
1.942 M
2 8月 2025
1.953 M
1.952 M
1.968 M
26 7月 2025
1.974 M
1.956 M
1.936 M
19 7月 2025
1.946 M
1.966 M
1.946 M
12 7月 2025
1.955 M
1.972 M
1.951 M
5 7月 2025
1.956 M
1.958 M
1.954 M
28 6月 2025
1.965 M
1.998 M
1.955 M
21 6月 2025
1.964 M
1.962 M
1.964 M
14 6月 2025
1.974 M
1.971 M
1.937 M
7 6月 2025
1.945 M
1.918 M
1.951 M
31 5月 2025
1.956 M
1.898 M
1.902 M
24 5月 2025
1.904 M
1.902 M
1.907 M
17 5月 2025
1.919 M
1.931 M
1.893 M
10 5月 2025
1.903 M
1.833 M
1.867 M
3 5月 2025
1.881 M
1.917 M
1.872 M
26 4月 2025
1.879 M
1.875 M
1.908 M
19 4月 2025
1.916 M
1.858 M
1.833 M
12 4月 2025
1.841 M
1.877 M
1.878 M
5 4月 2025
1.885 M
1.821 M
1.844 M
29 3月 2025
1.850 M
1.876 M
1.893 M
22 3月 2025
1.903 M
1.870 M
1.847 M
15 3月 2025
1.856 M
1.875 M
1.881 M
8 3月 2025
1.892 M
1.873 M
1.859 M
1 3月 2025
1.870 M
1.873 M
1.897 M
22 2月 2025
1.897 M
1.869 M
1.855 M
15 2月 2025
1.862 M
1.872 M
1.867 M
8 2月 2025
1.869 M
1.873 M
1.845 M
1 2月 2025
1.850 M
1.874 M
1.886 M
25 1月 2025
1.886 M
1.866 M
1.850 M
18 1月 2025
1.858 M
1.859 M
1.900 M
11 1月 2025
1.899 M
1.850 M
1.853 M
4 1月 2025
1.859 M
1.876 M
1.877 M
28 12月 2024
1.867 M
1.864 M
1.834 M
21 12月 2024
1.844 M
1.903 M
1.896 M
14 12月 2024
1.910 M
1.871 M
1.864 M
7 12月 2024
1.874 M
1.889 M
1.879 M
30 11月 2024
1.886 M
1.845 M
1.871 M
23 11月 2024
1.871 M
1.939 M
1.896 M
16 11月 2024
1.907 M
1.888 M
1.898 M
12345678...19
