瑞士居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y)
瑞士居民消费价格指数(CPI)年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份700种主要消费品和服务的价格变化。该值从消费者角度表示了价格的变动情况。该指数显示了为保持相同消费水平，消费者需要增加或减少消费支出的数额。
CPI反映的是相较于基年，消费者通货膨胀的相对变化，而不是绝对变化。目前基准年为2015年，指数值为100。因此，如果当前指数值是110点，这表示价格相对于2015年增长了10%。消费者篮子定期进行修订，以考虑产品范围的变化。
这个计算涵盖了私人消费的各个环节，例如食品、酒精和非酒精饮料、服装、租赁、日常家务维护、医疗保健、通讯服务、休闲等。以下内容不被视为消费品类：直接税收、社会保障缴纳，包括强制性医疗保险、以及投资和储蓄方面的支出。
该指数是根据每月从销售网点收集的8万份价格的样本来计算的。这个调查范围包括瑞士各地大约2,700个不同的销售网点，从小型商店到大型零售连锁店和购物中心。居民消费价格指数是国家通货膨胀的主要指标。反过来，通货膨胀也是影响瑞士央行(SNB)利率决策的重要因素。因此，CPI增长通常会引起瑞士法郎报价的提高。
"瑞士居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
