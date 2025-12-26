瑞士居民消费价格指数(CPI)年率y/y反映了与去年同月相比，指定月份700种主要消费品和服务的价格变化。该值从消费者角度表示了价格的变动情况。该指数显示了为保持相同消费水平，消费者需要增加或减少消费支出的数额。

CPI反映的是相较于基年，消费者通货膨胀的相对变化，而不是绝对变化。目前基准年为2015年，指数值为100。因此，如果当前指数值是110点，这表示价格相对于2015年增长了10%。消费者篮子定期进行修订，以考虑产品范围的变化。

这个计算涵盖了私人消费的各个环节，例如食品、酒精和非酒精饮料、服装、租赁、日常家务维护、医疗保健、通讯服务、休闲等。以下内容不被视为消费品类：直接税收、社会保障缴纳，包括强制性医疗保险、以及投资和储蓄方面的支出。

该指数是根据每月从销售网点收集的8万份价格的样本来计算的。这个调查范围包括瑞士各地大约2,700个不同的销售网点，从小型商店到大型零售连锁店和购物中心。

居民消费价格指数是国家通货膨胀的主要指标。反过来，通货膨胀也是影响瑞士央行(SNB)利率决策的重要因素。因此，CPI增长通常会引起瑞士法郎报价的提高。