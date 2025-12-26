一般物价指数–内部可用(IGP-DI)多年来一直是巴西通货膨胀的官方指数。目前，IPCA（全国广义居民消费价格指数）这一目标由巴西地理与统计研究所(IBGE)发布。

IGP-DI由巴西瓦加斯基金会(FGV)的巴西经济研究所(IBRE)计算。这个价格变动指标已经成为巴西历史的一部分，已有60多年历史。这个指标显示了每个月的第一天和最后一天之间时期的价格变动。基本上，IGP-DI表示一段时间内价格的变化。

IGP-DI由IBRE使用衡量通货膨胀的三个指数的加权平均值来计算：广义生产者价格指数（IPA-M，代表60％）、居民消费价格指数（CPI，代表30％）和全国建设成本指数（INCC，代表10％）。内部可用是指巴西国内市场各种经济活动的价格变化。该指数为负值表示在调查参考期内巴西出现通货紧缩。

最后值: