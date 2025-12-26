经济日历部分

经济日历

国家

巴西FGV IGP-DI通货膨胀指数月率m/m (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)

国家：
巴西
BRL, 巴西雷亚尔
源：
瓦加斯基金会(FGV) (Fundação Getúlio Vargas (FGV))
部门：
价格
低级别 0.01% 0.27%
-0.03%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
一般物价指数–内部可用(IGP-DI)多年来一直是巴西通货膨胀的官方指数。目前，IPCA（全国广义居民消费价格指数）这一目标由巴西地理与统计研究所(IBGE)发布。

IGP-DI由巴西瓦加斯基金会(FGV)的巴西经济研究所(IBRE)计算。这个价格变动指标已经成为巴西历史的一部分，已有60多年历史。这个指标显示了每个月的第一天和最后一天之间时期的价格变动。基本上，IGP-DI表示一段时间内价格的变化。

IGP-DI由IBRE使用衡量通货膨胀的三个指数的加权平均值来计算：广义生产者价格指数（IPA-M，代表60％）、居民消费价格指数（CPI，代表30％）和全国建设成本指数（INCC，代表10％）。内部可用是指巴西国内市场各种经济活动的价格变化。该指数为负值表示在调查参考期内巴西出现通货紧缩。

最后值:

真实值

预测值

"巴西FGV IGP-DI通货膨胀指数月率m/m (FGV Brazil IGP-DI Inflation Index m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.01%
0.27%
-0.03%
10月 2025
-0.03%
0.09%
0.36%
9月 2025
0.36%
-0.34%
0.20%
8月 2025
0.20%
-0.63%
-0.07%
7月 2025
-0.07%
-0.13%
-1.80%
6月 2025
-1.80%
0.45%
-0.85%
5月 2025
-0.85%
0.68%
0.30%
4月 2025
0.30%
0.47%
-0.50%
3月 2025
-0.50%
0.89%
1.00%
2月 2025
1.00%
0.87%
0.11%
1月 2025
0.11%
0.89%
0.87%
12月 2024
0.87%
1.67%
1.18%
11月 2024
1.18%
-0.21%
1.54%
10月 2024
1.54%
0.20%
1.03%
9月 2024
1.03%
-0.52%
0.12%
8月 2024
0.12%
1.08%
0.83%
7月 2024
0.83%
1.45%
0.50%
6月 2024
0.50%
0.39%
0.87%
5月 2024
0.87%
1.31%
0.72%
4月 2024
0.72%
0.42%
-0.30%
3月 2024
-0.30%
-0.90%
-0.41%
2月 2024
-0.41%
-0.97%
-0.27%
1月 2024
-0.27%
0.40%
0.64%
12月 2023
0.64%
0.61%
0.50%
11月 2023
0.50%
0.48%
0.51%
10月 2023
0.51%
0.03%
0.45%
9月 2023
0.45%
0.05%
8月 2023
0.05%
-0.93%
-0.40%
7月 2023
-0.40%
-1.91%
-1.45%
6月 2023
-1.45%
-1.73%
-2.33%
5月 2023
-2.33%
-0.68%
-1.01%
4月 2023
-1.01%
-0.15%
-0.34%
3月 2023
-0.34%
0.05%
0.04%
2月 2023
0.04%
0.19%
0.06%
1月 2023
0.06%
0.07%
0.31%
12月 2022
0.31%
-0.40%
-0.18%
11月 2022
-0.18%
-0.92%
-0.62%
10月 2022
-0.62%
-0.89%
-1.22%
9月 2022
-1.22%
0.00%
-0.55%
8月 2022
-0.55%
0.37%
-0.38%
7月 2022
-0.38%
0.70%
0.62%
6月 2022
0.62%
1.20%
0.69%
5月 2022
0.69%
1.56%
0.41%
4月 2022
0.41%
1.91%
2.37%
3月 2022
2.37%
1.44%
1.50%
2月 2022
1.50%
0.88%
2.01%
1月 2022
2.01%
0.60%
1.25%
12月 2021
1.25%
0.88%
-0.58%
11月 2021
-0.58%
0.93%
1.60%
10月 2021
1.60%
-1.07%
-0.55%
123
