墨西哥经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|-0.3%
|3 Q 2025
|0.7%
|每季度
|失业率
|N/D
|11月 2025
|2.6%
|每月
|CPI 年率y/y
|3.80%
|11月 2025
|3.57%
|每月
|墨西哥央行利率决策
|7.00%
|7.25%
|贸易帐
|N/D
|11月 2025
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 12:00, MXN, 失业率, 预测值: 2.6%, 以前: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, 失业率n.s.a., 预测值: 2.6%, 以前: 2.6%
2025.12.25 00:00, MXN, 圣诞节
2025.12.29 20:30, MXN, 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓
2025.12.30 20:30, MXN, 财政平衡, 预测值: Mex$-0.900 B, 以前: Mex$-16.753 B
2026.01.01 00:00, MXN, 元旦
2026.01.02 15:00, MXN, S&P全球制造业PMI, 预测值: 46.7, 以前: 47.3
经济日历
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值(GDP)n.s.a. 年率y/y
|-0.2%
|3 Q 2025
|0.1%
|每季度
|国内生产总值季率 q/q
|-0.3%
|3 Q 2025
|0.7%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业率
|N/D
|11月 2025
|2.6%
|每月
|失业率n.s.a.
|N/D
|11月 2025
|2.6%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|3.80%
|11月 2025
|3.57%
|每月
|CPI 月率m/m
|0.66%
|11月 2025
|0.36%
|每月
|前半个月CPI月率m/m
|0.17%
|12月 2025
|0.47%
|每月
|前半个月核心CPI月率m/m
|0.31%
|12月 2025
|0.04%
|每月
|核心CPI月率 m/m
|0.19%
|11月 2025
|0.29%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|墨西哥央行利率决策
|7.00%
|7.25%
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|经常帐
|$2.325 B
|3 Q 2025
|$-1.791 B
|每季度
|经常账 - GDP比率
|0.49%
|3 Q 2025
|-0.40%
|每季度
|财政平衡
|Mex$-16.753 B
|10月 2025
|Mex$-197.792 B
|每月
|贸易帐
|N/D
|11月 2025
|每月
|贸易帐 n.s.a.
|$0.663 B
|11月 2025
|$0.606 B
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|S&P全球制造业PMI
|47.3
|11月 2025
|49.5
|每月
|固定资产投资总值n.s.a. 年率y/y
|-8.4%
|9月 2025
|-8.9%
|每月
|固定资产投资总值月率m/m
|-0.3%
|9月 2025
|-2.7%
|每月
|工业生产指数n.s.a. 年率y/y
|-0.4%
|10月 2025
|-2.4%
|每月
|工业生产指数月率m/m
|0.7%
|10月 2025
|-0.4%
|每月
|经济活动n.s.a. 年率y/y
|1.7%
|10月 2025
|0.7%
|每月
|经济活动月率m/m
|1.0%
|10月 2025
|-0.6%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|总需求n.s.a. 年率y/y
|1.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|每季度
|总需求季率q/q
|0.7%
|3 Q 2025
|1.4%
|每季度
|消费者信心指数
|104.3
|7月 2019
|106.0
|每月
|消费者信心指数n.s.a.
|105.1
|7月 2019
|106.1
|每月
|消费者信心指标
|44.2
|11月 2025
|45.8
|每月
|消费者信心指标n.s.a.
|44.0
|11月 2025
|45.7
|每月
|私人支出n.s.a. 年率y/y
|1.6%
|3 Q 2025
|-0.4%
|每季度
|私人支出季率q/q
|1.1%
|3 Q 2025
|1.2%
|每季度
|零售销售n.s.a. 年率y/y
|N/D
|10月 2025
|3.3%
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|N/D
|10月 2025
|1.0%
|每月