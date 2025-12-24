经济日历部分

经济日历

国家

墨西哥经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q -0.3% 3 Q 2025 0.7% 每季度
失业率 N/D 11月 2025 2.6% 每月
CPI 年率y/y 3.80% 11月 2025 3.57% 每月
墨西哥央行利率决策 7.00% 7.25%
贸易帐 N/D 11月 2025 每月

经济日历

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 12:00, MXN, 失业率, 预测值: 2.6%, 以前: 2.6%
2025.12.24 12:00, MXN, 失业率n.s.a., 预测值: 2.6%, 以前: 2.6%
2025.12.25 00:00, MXN, 圣诞节
2025.12.29 20:30, MXN, 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓
2025.12.30 20:30, MXN, 财政平衡, 预测值: Mex$​-0.900 B, 以前: Mex$​-16.753 B
2026.01.01 00:00, MXN, 元旦
2026.01.02 15:00, MXN, S&P全球制造业PMI, 预测值: 46.7, 以前: 47.3

经济日历

市场 最近 参考 前值 频率
美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值(GDP)n.s.a. 年率y/y -0.2% 3 Q 2025 0.1% 每季度
国内生产总值季率 q/q -0.3% 3 Q 2025 0.7% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业率 N/D 11月 2025 2.6% 每月
失业率n.s.a. N/D 11月 2025 2.6% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 3.80% 11月 2025 3.57% 每月
CPI 月率m/m 0.66% 11月 2025 0.36% 每月
前半个月CPI月率m/m 0.17% 12月 2025 0.47% 每月
前半个月核心CPI月率m/m 0.31% 12月 2025 0.04% 每月
核心CPI月率 m/m 0.19% 11月 2025 0.29% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
墨西哥央行利率决策 7.00% 7.25%
交易 最近 参考 前值 频率
经常帐 $​2.325 B 3 Q 2025 $​-1.791 B 每季度
经常账 - GDP比率 0.49% 3 Q 2025 -0.40% 每季度
财政平衡 Mex$​-16.753 B 10月 2025 Mex$​-197.792 B 每月
贸易帐 N/D 11月 2025 每月
贸易帐 n.s.a. $​0.663 B 11月 2025 $​0.606 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
S&P全球制造业PMI 47.3 11月 2025 49.5 每月
固定资产投资总值n.s.a. 年率y/y -8.4% 9月 2025 -8.9% 每月
固定资产投资总值月率m/m -0.3% 9月 2025 -2.7% 每月
工业生产指数n.s.a. 年率y/y -0.4% 10月 2025 -2.4% 每月
工业生产指数月率m/m 0.7% 10月 2025 -0.4% 每月
经济活动n.s.a. 年率y/y 1.7% 10月 2025 0.7% 每月
经济活动月率m/m 1.0% 10月 2025 -0.6% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
总需求n.s.a. 年率y/y 1.1% 3 Q 2025 0.3% 每季度
总需求季率q/q 0.7% 3 Q 2025 1.4% 每季度
消费者信心指数 104.3 7月 2019 106.0 每月
消费者信心指数n.s.a. 105.1 7月 2019 106.1 每月
消费者信心指标 44.2 11月 2025 45.8 每月
消费者信心指标n.s.a. 44.0 11月 2025 45.7 每月
私人支出n.s.a. 年率y/y 1.6% 3 Q 2025 -0.4% 每季度
私人支出季率q/q 1.1% 3 Q 2025 1.2% 每季度
零售销售n.s.a. 年率y/y N/D 10月 2025 3.3% 每月
零售销售指数月率 m/m N/D 10月 2025 1.0% 每月