GDP（国内生产总值）价格指数（平减）年率y/y用来衡量与去年同季度相比，指定季度国内生产的全部商品最终价格的变化。 与居民消费价格指数形成对比，GDP平减指数不包含进口价格。数据会在报告期结束两个月后对外发布。

GDP是国民经济实力的一个数值指标。目前，日本是全球GDP排名第三的国家，仅次于美国和中国。

GDP价格指数被认为是通货膨胀压力的主要指标，是日本银行用来衡量通货膨胀的主要指标。由于该指数是忽略价格波动的名义GDP与包括价格波动在内的实际GDP的比率，所以GDP价格指数也代表价格波动的比率。

当名义GDP和实际GDP相同时，价格波动幅度不会超过标准年。当名义GDP数值大于实际GDP时，通货膨胀率可能大于基准年，导致物价上涨。在与之相反的情况下，物价下跌，出现通货紧缩。

最后值: