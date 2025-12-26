日本国内生产总值(GDP)平减指数年率y/y (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)
|中级别
|3.4%
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|4.6%
|
3.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
GDP（国内生产总值）价格指数（平减）年率y/y用来衡量与去年同季度相比，指定季度国内生产的全部商品最终价格的变化。 与居民消费价格指数形成对比，GDP平减指数不包含进口价格。数据会在报告期结束两个月后对外发布。
GDP是国民经济实力的一个数值指标。目前，日本是全球GDP排名第三的国家，仅次于美国和中国。
GDP价格指数被认为是通货膨胀压力的主要指标，是日本银行用来衡量通货膨胀的主要指标。由于该指数是忽略价格波动的名义GDP与包括价格波动在内的实际GDP的比率，所以GDP价格指数也代表价格波动的比率。
当名义GDP和实际GDP相同时，价格波动幅度不会超过标准年。当名义GDP数值大于实际GDP时，通货膨胀率可能大于基准年，导致物价上涨。在与之相反的情况下，物价下跌，出现通货紧缩。
最后值:
真实值
预测值
"日本国内生产总值(GDP)平减指数年率y/y (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
