日本私人非住宅投资季率q/q (Japan Private Non-Residential Investment q/q)
|低级别
|-0.2%
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.4%
|
-0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
私人非住宅投资季率q/q是按支出方式计算的GDP的一部分。该指数反映了与上一季度相比，当前季度非住宅建筑投资额。
要计算这一指标，日本内阁的国民账户省对资本超过1 000万日元的企业进行调查。相关信息从不同部门收集，包括非金融组织、金融和保险公司以及非法人组织（即家庭，特别是受雇于农业、制造业、贸易、服务业和其他部门的家庭）。参与的企业按资本金分为4个子组：1000万至5000万日元；5000万至1亿日元，1亿至10亿日元，超过10亿日元。
参与企业填写调查问卷，其中说明报告季度的投资额。如果企业未指明任何答案，则报告期间的投资被视为零。由于季度之间的数据差异很大，因此采用季节性调整，以便有效地比较各期间之间的变化。
该指数的上升被认为日本经济有所改善，并被视为对国民价值有利。
最后值:
真实值
预测值
"日本私人非住宅投资季率q/q (Japan Private Non-Residential Investment q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件