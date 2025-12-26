私人非住宅投资季率q/q是按支出方式计算的GDP的一部分。该指数反映了与上一季度相比，当前季度非住宅建筑投资额。

要计算这一指标，日本内阁的国民账户省对资本超过1 000万日元的企业进行调查。相关信息从不同部门收集，包括非金融组织、金融和保险公司以及非法人组织（即家庭，特别是受雇于农业、制造业、贸易、服务业和其他部门的家庭）。参与的企业按资本金分为4个子组：1000万至5000万日元；5000万至1亿日元，1亿至10亿日元，超过10亿日元。

参与企业填写调查问卷，其中说明报告季度的投资额。如果企业未指明任何答案，则报告期间的投资被视为零。由于季度之间的数据差异很大，因此采用季节性调整，以便有效地比较各期间之间的变化。

该指数的上升被认为日本经济有所改善，并被视为对国民价值有利。

