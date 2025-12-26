南非新车总销量 (South Africa Total New Vehicle Sales)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
业务
|低级别
|54.896 K
|
55.973 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
54.896 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新车销售总额衡量的是在报告所述月份南非零售商售出的汽车数量。
南非国家汽车制造商协会(NAAMSA)发布按汽车类型划分的月度销售数据：小型车，中小型商用车，重型卡车和公共汽车。统计数据包括国内销售额和出口额。后者占总销售额的很大一部分。此外，该报告还包含下一年的预测值。
汽车行业为该国的GDP和就业做出重大贡献，因此该指标反映了经济状况。这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。因此，高于预期的数值可能对南非兰特报价有积极的影响。
最后值:
真实值
"南非新车总销量 (South Africa Total New Vehicle Sales)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
54.896 K
55.973 K
10月 2025
55.956 K
54.686 K
9月 2025
54.700 K
51.775 K
8月 2025
51.880 K
51.489 K
7月 2025
51.383 K
47.210 K
6月 2025
47.294 K
45.206 K
5月 2025
45.308 K
42.379 K
4月 2025
42.401 K
49.460 K
3月 2025
49.493 K
47.943 K
2月 2025
47.978 K
46.990 K
1月 2025
46.398 K
41.092 K
12月 2024
41.273 K
48.557 K
11月 2024
48.585 K
47.990 K
10月 2024
47.924 K
43.995 K
9月 2024
44.081 K
43.681 K
8月 2024
43.588 K
44.325 K
7月 2024
44.229 K
39.873 K
6月 2024
40.072 K
37.120 K
5月 2024
37.105 K
38.062 K
4月 2024
38.172 K
44.008 K
3月 2024
44.237 K
44.732 K
2月 2024
44.749 K
42.215 K
1月 2024
41.636 K
40.268 K
12月 2023
40.329 K
44.877 K
11月 2023
43.281 K
45.460 K
10月 2023
45.445 K
45.997 K
9月 2023
46.021 K
45.727 K
8月 2023
45.679 K
43.575 K
7月 2023
43.389 K
46.800 K
6月 2023
46.810 K
43.205 K
5月 2023
43.060 K
37.238 K
4月 2023
37.107 K
49.993 K
3月 2023
50.157 K
45.198 K
2月 2023
45.352 K
44.082 K
1月 2023
43.509 K
41.723 K
12月 2022
41.783 K
49.698 K
11月 2022
49.413 K
45.981 K
10月 2022
45.966 K
47.984 K
9月 2022
47.786 K
47.346 K
8月 2022
47.420 K
43.264 K
7月 2022
43.593 K
41.052 K
6月 2022
41.019 K
39.063 K
5月 2022
39.177 K
37.168 K
4月 2022
37.107 K
50.465 K
3月 2022
50.607 K
44.128 K
2月 2022
44.229 K
41.330 K
1月 2022
41.382 K
35.944 K
12月 2021
35.948 K
41.630 K
11月 2021
41.588 K
41.041 K
10月 2021
41.035 K
43.146 K
