美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|中级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓的周报告反映了市场上现有的原油买入卖出持仓总交易量和非商业交易者（投机商）持仓量之间的差异。此报告仅包含了美国期货市场（芝加哥和纽约交易所）。所以该指标是美国原油买入持仓的净交易量。
非商业交易者在期货或期权市场中持有非锁仓持仓。这一组仅包括非商业交易者（投机商）的操作。同样的交易者可以被定义为具有某些资产的商业交易，和具有其他资产的非商业交易。这种分类反映在CFTC的报告中。
CFTC公布了有关交易者的净持仓和承诺的报告，以帮助交易者和分析师了解市场动态。这些报告是根据FCM交易商、清算公司和外汇交易所所提供的有关持仓的数据进行编制的。CFTC分析部门仅提供数据，但没有解释形成这种持仓比例的原因。
在全球市场，原油是一种重要的大宗商品资产。因此，原油期货的动态预示着其未来几天的走势。该指标通常与石油市场的其他指标结合起来进行解读。CFTC报告涵盖的全球数据量很少，因此对原油报价的影响有限。
最后值:
真实值
"美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
103.0 K
23 9月 2025
103.0 K
98.7 K
16 9月 2025
98.7 K
81.8 K
9 9月 2025
81.8 K
102.4 K
2 9月 2025
102.4 K
109.5 K
26 8月 2025
109.5 K
120.2 K
19 8月 2025
120.2 K
116.7 K
12 8月 2025
116.7 K
141.8 K
5 8月 2025
141.8 K
156.0 K
29 7月 2025
156.0 K
153.3 K
22 7月 2025
153.3 K
162.4 K
15 7月 2025
162.4 K
209.4 K
8 7月 2025
209.4 K
234.7 K
1 7月 2025
234.7 K
233.0 K
24 6月 2025
233.0 K
231.0 K
17 6月 2025
231.0 K
191.9 K
10 6月 2025
191.9 K
168.0 K
3 6月 2025
168.0 K
165.7 K
27 5月 2025
165.7 K
186.4 K
20 5月 2025
186.4 K
185.3 K
13 5月 2025
185.3 K
175.4 K
6 5月 2025
175.4 K
177.2 K
29 4月 2025
177.2 K
171.0 K
22 4月 2025
171.0 K
146.4 K
15 4月 2025
146.4 K
139.6 K
8 4月 2025
139.6 K
167.7 K
1 4月 2025
167.7 K
180.6 K
25 3月 2025
180.6 K
166.8 K
18 3月 2025
166.8 K
164.1 K
11 3月 2025
164.1 K
154.8 K
4 3月 2025
154.8 K
171.2 K
25 2月 2025
171.2 K
197.6 K
18 2月 2025
197.6 K
220.0 K
11 2月 2025
220.0 K
230.3 K
4 2月 2025
230.3 K
264.1 K
28 1月 2025
264.1 K
298.8 K
21 1月 2025
298.8 K
306.3 K
14 1月 2025
306.3 K
279.6 K
7 1月 2025
279.6 K
247.0 K
