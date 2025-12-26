日本净出口对国民生产总值(GDP)的贡献季率q/q (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|中级别
|-0.2%
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.4%
|
-0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本国内生产总值(GDP)使用几个组成部分进行计算，包括个人消费支出、政府开支、企业全部成本以及国家净出口（商品和服务出口）。净出口对GDP的贡献季率q/q反映了与上一季度相比，报告季度该GDP组成部分的百分比变化。
净出口是指国家进出口之间的差额，而净出口对国内生产总值(GDP)的贡献则为净出口增长对国内生产总值增长的比率。
日本是第四大出口国，因此本国的出口影响GDP动态。净出口值为正可提高GDP，而负值则可降低GDP。分析师会跟踪下一季度的出口数据，因为这可能意味着报告季度的GDP将发生进一步变化。
由于GDP增长对经济有利，净出口对GDP的贡献增长可能对日元产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"日本净出口对国民生产总值(GDP)的贡献季率q/q (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
