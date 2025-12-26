日本国内生产总值(GDP)使用几个组成部分进行计算，包括个人消费支出、政府开支、企业全部成本以及国家净出口（商品和服务出口）。净出口对GDP的贡献季率q/q反映了与上一季度相比，报告季度该GDP组成部分的百分比变化。

净出口是指国家进出口之间的差额，而净出口对国内生产总值(GDP)的贡献则为净出口增长对国内生产总值增长的比率。

日本是第四大出口国，因此本国的出口影响GDP动态。净出口值为正可提高GDP，而负值则可降低GDP。分析师会跟踪下一季度的出口数据，因为这可能意味着报告季度的GDP将发生进一步变化。

由于GDP增长对经济有利，净出口对GDP的贡献增长可能对日元产生积极影响。

