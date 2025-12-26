美国52周汇票拍卖 (United States 52-Week Bill Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|低级别
|3.380%
|
3.460%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.380%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
52周票据拍卖是指52个星期的国库券的收益率百分比因为收益率可以反映美国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"美国52周汇票拍卖 (United States 52-Week Bill Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.380%
3.460%
3.460%
3.445%
3.445%
3.540%
3.540%
3.660%
3.660%
3.760%
3.760%
3.925%
3.925%
3.940%
3.940%
3.930%
3.930%
3.820%
3.820%
3.945%
3.945%
4.050%
4.050%
4.025%
4.025%
4.070%
4.070%
4.190%
4.190%
4.100%
4.100%
3.780%
3.780%
4.150%
4.150%
4.255%
4.255%
4.775%
4.775%
4.915%
4.915%
4.895%
4.895%
4.915%
4.915%
4.810%
4.810%
4.695%
4.695%
4.570%
4.570%
4.595%
4.595%
4.935%
4.935%
5.135%
5.135%
5.185%
5.185%
5.120%
5.120%
5.060%
5.060%
5.130%
5.130%
4.930%
4.930%
4.645%
4.645%
4.530%
4.530%
4.390%
4.390%
4.795%
4.795%
4.470%
4.470%
4.515%
4.515%
4.555%
4.555%
4.505%
4.505%
3.955%
3.955%
3.460%
3.460%
3.200%
3.200%
2.960%
2.960%
3.020%
3.020%
2.100%
2.100%
1.870%
1.870%
1.590%
1.590%
1.145%
