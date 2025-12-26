经济日历部分

意大利零售销售月率y/y (Italy Retail Sales y/y)

国家：
意大利
EUR, 欧元
源：
意大利国家统计局 (National Institute of Statistics)
部门：
消费者
低级别 1.3% -0.3%
0.7%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.5%
1.3%
下次发布 实际值 预测值
以前
零售销售指标是指衡量意大利零售商销售的所有商品的销售变化。零售销售指数的年度指标反映了与去年同月相比，当月零售部门按当前价格计算营业额变化的指标。

“零售销售”一词用于商业领域，是指向最终消费者或公众销售产品。零售商有选择地从制造商或批发商购买大量商品，并将少量商品卖给消费者以获取利润。零售商的作用是更好地组织销售，以便将诸如库存可用性、竞争价格、库存周转等因素结合起来。

零售销售量可采用不同方法进行计算：在销售点或通过送货上门，以及在网上。上面提到的最后一种方法在当今世界已经非常流行，因为它使用现代电子商务技术为消费者提供大量的产品选择。

该指数由意大利国家统计局(ISTAT)计算。从2009年1月起，以2005年为参考年并使用新版Ateco 2007分类进行计算。

零售销售反映的是家庭消费数据，这是最大的支出要素，与消费者信心（和相应的指数）相关。

零售销售主要分为三大类：食品，其中包括各种必要的营养品；耐用消费品，包括家用电器、家具、餐具；和最终消费品，其中包括衣服和其他可多次使用的物品。

销售变化率以百分比表示。如果数据高于预期，则对欧元有利并可解读为看涨；而对低于预期的数据则对欧元不利且可解读为看跌。

最后值:

真实值

预测值

"意大利零售销售月率y/y (Italy Retail Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
1.3%
-0.3%
0.7%
9月 2025
0.5%
0.6%
0.6%
8月 2025
0.5%
-0.6%
1.8%
7月 2025
1.8%
0.1%
1.1%
6月 2025
1.0%
1.5%
1.4%
5月 2025
1.3%
1.3%
3.8%
4月 2025
3.7%
-1.8%
-2.7%
3月 2025
-2.8%
0.7%
-1.4%
2月 2025
-1.5%
0.7%
0.9%
1月 2025
0.9%
0.7%
0.6%
12月 2024
0.6%
-0.2%
1.1%
11月 2024
1.1%
0.1%
2.6%
10月 2024
2.6%
-0.6%
0.7%
9月 2024
0.7%
-0.7%
0.9%
8月 2024
0.8%
-0.7%
0.9%
7月 2024
1.0%
-0.2%
-1.1%
6月 2024
-1.0%
0.0%
0.5%
5月 2024
0.4%
-2.3%
-1.7%
4月 2024
-1.9%
2.2%
1.9%
3月 2024
2.0%
2.0%
2.4%
2月 2024
2.4%
0.5%
1.0%
1月 2024
1.0%
1.2%
0.2%
12月 2023
0.3%
1.6%
1.4%
11月 2023
1.5%
2.3%
0.5%
10月 2023
0.3%
3.3%
1.2%
9月 2023
1.3%
3.5%
2.4%
8月 2023
2.4%
3.7%
2.8%
7月 2023
2.7%
3.9%
3.9%
6月 2023
3.6%
4.0%
3.0%
5月 2023
3.0%
4.2%
3.2%
4月 2023
3.2%
4.3%
5.8%
3月 2023
5.8%
4.4%
5.8%
2月 2023
5.8%
4.4%
6.0%
1月 2023
6.2%
4.6%
3.6%
12月 2022
3.4%
4.9%
4.4%
11月 2022
4.4%
5.1%
1.2%
10月 2022
1.3%
5.2%
4.0%
9月 2022
4.1%
5.2%
4.4%
8月 2022
4.3%
5.2%
4.1%
7月 2022
4.2%
5.4%
1.3%
6月 2022
1.4%
5.9%
6.8%
5月 2022
7.0%
6.4%
8.3%
4月 2022
8.4%
7.2%
5.6%
3月 2022
5.6%
8.5%
4.6%
2月 2022
4.3%
9.2%
8.3%
1月 2022
8.4%
8.3%
9.8%
12月 2021
9.4%
7.0%
12.4%
11月 2021
12.5%
6.1%
4.0%
10月 2021
3.7%
6.9%
5.4%
9月 2021
5.3%
8.4%
2.2%
1234
