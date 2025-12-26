零售销售指标是指衡量意大利零售商销售的所有商品的销售变化。零售销售指数的年度指标反映了与去年同月相比，当月零售部门按当前价格计算营业额变化的指标。

“零售销售”一词用于商业领域，是指向最终消费者或公众销售产品。零售商有选择地从制造商或批发商购买大量商品，并将少量商品卖给消费者以获取利润。零售商的作用是更好地组织销售，以便将诸如库存可用性、竞争价格、库存周转等因素结合起来。

零售销售量可采用不同方法进行计算：在销售点或通过送货上门，以及在网上。上面提到的最后一种方法在当今世界已经非常流行，因为它使用现代电子商务技术为消费者提供大量的产品选择。

该指数由意大利国家统计局(ISTAT)计算。从2009年1月起，以2005年为参考年并使用新版Ateco 2007分类进行计算。

零售销售反映的是家庭消费数据，这是最大的支出要素，与消费者信心（和相应的指数）相关。

零售销售主要分为三大类：食品，其中包括各种必要的营养品；耐用消费品，包括家用电器、家具、餐具；和最终消费品，其中包括衣服和其他可多次使用的物品。

销售变化率以百分比表示。如果数据高于预期，则对欧元有利并可解读为看涨；而对低于预期的数据则对欧元不利且可解读为看跌。

最后值: