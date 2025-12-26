英国央行抵押贷款审批 (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
房屋
|低级别
|65.018 K
|63.699 K
|
65.647 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|66.261 K
|
65.018 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
英国央行抵押贷款审批反映了英国抵押贷款机构上月批准的新抵押贷款的数量。在这份报告中，抵押贷款审批是指由特定住所担保的贷方提供的现金贷款。这是一个经过批准的贷款，不管它是否被客户接受。
英国央行(BoE)收集的统计数据有三种已批准的担保抵押贷款类型：
- 购房贷款（批准通过一级抵押贷款对住房完全担保的贷款）
- 再抵押（允许借款人通过另一家贷款机构提供的贷款支付当前的抵押贷款）
- 其他贷款（增加与同一家贷款机构的贷款以改善住房等）。
三种主要贷款机构类型提供抵押贷款，并向英国央行和其他政府机构提交相关报告。
- 英国居民银行。他们直接向英国央行提供每月信贷报告。
- 建筑协会是专业贷款机构，提供有针对性的住房贷款。来自建筑协会的数据也会被永久性地收集，并以特殊的形式提供。
- 其他专业贷款机构。这些数据由国家统计局收集。
抵押贷款审批是衡量短期抵押贷款的领先指标。然而，在指标发布之前，有许多替代抵押贷款的报告被公布，这就是该指数对英镑报价影响有限的原因。
最后值:
真实值
预测值
"英国央行抵押贷款审批 (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
65.018 K
63.699 K
65.647 K
9月 2025
65.944 K
63.816 K
64.963 K
8月 2025
64.680 K
67.354 K
65.161 K
7月 2025
65.352 K
66.652 K
64.571 K
6月 2025
64.167 K
63.081 K
63.288 K
5月 2025
63.032 K
57.772 K
60.656 K
4月 2025
60.463 K
63.542 K
63.603 K
3月 2025
64.309 K
66.141 K
65.093 K
2月 2025
65.481 K
64.361 K
66.041 K
1月 2025
66.189 K
64.258 K
66.505 K
12月 2024
66.526 K
64.324 K
66.061 K
11月 2024
65.720 K
69.169 K
68.129 K
10月 2024
68.303 K
68.057 K
66.115 K
9月 2024
65.647 K
64.949 K
64.958 K
8月 2024
64.858 K
60.259 K
62.496 K
7月 2024
61.985 K
58.285 K
60.611 K
6月 2024
59.976 K
58.090 K
60.134 K
5月 2024
59.991 K
51.965 K
60.821 K
4月 2024
61.140 K
58.017 K
61.263 K
3月 2024
61.325 K
60.497 K
2月 2024
60.383 K
56.087 K
1月 2024
55.230 K
45.139 K
50.459 K
12月 2023
50.459 K
51.711 K
49.313 K
11月 2023
50.067 K
45.302 K
47.888 K
10月 2023
47.383 K
44.246 K
43.675 K
9月 2023
43.328 K
47.249 K
45.447 K
8月 2023
45.354 K
51.894 K
49.532 K
7月 2023
49.444 K
52.474 K
54.605 K
6月 2023
54.662 K
49.404 K
51.143 K
5月 2023
50.524 K
50.072 K
49.020 K
4月 2023
48.690 K
47.415 K
51.488 K
3月 2023
52.011 K
41.179 K
44.126 K
2月 2023
43.536 K
37.242 K
39.647 K
1月 2023
39.637 K
40.441 K
40.540 K
12月 2022
35.612 K
52.049 K
46.186 K
11月 2022
46.075 K
62.380 K
57.875 K
10月 2022
58.977 K
70.064 K
65.967 K
9月 2022
66.789 K
68.616 K
74.422 K
8月 2022
74.340 K
63.256 K
63.740 K
7月 2022
63.770 K
64.443 K
63.184 K
6月 2022
63.726 K
65.574 K
65.681 K
5月 2022
66.163 K
67.822 K
66.064 K
4月 2022
65.974 K
70.351 K
69.531 K
3月 2022
70.691 K
71.993 K
70.968 K
2月 2022
70.993 K
72.027 K
73.841 K
1月 2022
73.992 K
68.499 K
71.219 K
12月 2021
71.015 K
66.566 K
67.859 K
11月 2021
66.964 K
69.391 K
67.103 K
10月 2021
67.199 K
73.041 K
71.851 K
9月 2021
72.645 K
74.303 K
74.214 K
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件