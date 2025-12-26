中国综合采购经理人指数(PMI) (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))
中国
CNY, 人民币（元）
业务
|49.7
50.0
以前
49.7
以前
综合PMI是有关制造业和服务业私人企业工作条件变化的综合月度报告。这个指标的计算基于对大量公司代表的调查。每次反馈都会依据公司规模以及对所属界别分组的整个生产或服务业的贡献进行加权。因此，越大型的企业对整个指标的贡献也就越大。该指数反映了该国的商业状况。高于50的数值可以对人民币报价产生积极的影响。
"中国综合采购经理人指数(PMI) (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
49.7
50.0
10月 2025
50.0
50.6
9月 2025
50.6
50.5
8月 2025
50.5
50.2
7月 2025
50.2
50.7
6月 2025
50.7
50.4
5月 2025
50.4
50.2
4月 2025
50.2
51.4
3月 2025
51.4
51.1
2月 2025
51.1
50.1
1月 2025
50.1
52.2
12月 2024
52.2
50.8
11月 2024
50.8
50.8
10月 2024
50.8
50.4
9月 2024
50.4
50.1
8月 2024
50.1
50.2
7月 2024
50.2
50.5
6月 2024
50.5
51.0
5月 2024
51.0
51.7
4月 2024
51.7
52.7
3月 2024
52.7
50.9
2月 2024
50.9
50.9
1月 2024
50.9
50.3
12月 2023
50.3
50.4
11月 2023
50.4
50.7
10月 2023
50.7
52.0
9月 2023
52.0
51.3
8月 2023
51.3
51.1
7月 2023
51.1
52.3
6月 2023
52.3
52.9
5月 2023
52.9
54.4
4月 2023
54.4
57.0
3月 2023
57.0
56.4
2月 2023
56.4
52.9
1月 2023
52.9
42.6
12月 2022
42.6
47.1
11月 2022
47.1
49.0
10月 2022
49.0
50.9
9月 2022
50.9
51.7
8月 2022
51.7
52.5
7月 2022
52.5
54.1
6月 2022
54.1
48.4
5月 2022
48.4
42.7
4月 2022
42.7
48.8
3月 2022
48.8
51.2
2月 2022
51.2
51.0
1月 2022
51.0
52.2
12月 2021
52.2
52.2
11月 2021
52.2
50.8
10月 2021
50.8
51.7
