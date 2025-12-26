澳大利亚出口月率m/m (Australia Exports m/m)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
交易
|低级别
|3.4%
|
7.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚出口月率m/m反映了报告月份，澳大利亚居民在海外出售的商品和服务的美元价值的变化。指标计算既包括商品和服务的直接销售也包含了易货交易。
交易统计数据是根据出口商向政府机构提供的信息来计算的。数据可以在被添加到国际收支平衡之前进行调整。实际上，出口统计的计算是基于经过海关流程且准备了海关申报的商品。
以下几组商品不包括在计算之内：
- 不以销售为目的的暂时出口货物（如出口展览的艺术作品、赛马等；需要修理而出口的物品）
- 从澳大利亚直接订购的报纸和期刊
- 用于载运货物和乘载乘客的车辆
- 数字媒体商品（电影、录音、在线书籍等）
- 没有商业价值的废品和废料
- 一些其他项目
当出口数据超过进口数据时，则形成了贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。
澳大利亚出口了大量的原材料，包括铁矿石和农产品。该指标是该国GDP的重要组成部分。因此，出口量的变化是评估经济形势的重要因素之一。
然而，出口对澳大利亚元报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。在这种情况下，非本国居民还需要购买澳大利亚货币来支付给供应商，购买出口货物。因此，出口增长可以对澳大利亚元(AUD)报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"澳大利亚出口月率m/m (Australia Exports m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
3.4%
7.6%
9月 2025
7.9%
-8.7%
8月 2025
-7.8%
2.5%
7月 2025
3.3%
6.3%
6月 2025
6.0%
-3.0%
5月 2025
-2.7%
-1.7%
4月 2025
-2.4%
7.2%
3月 2025
7.6%
-4.2%
2月 2025
-3.6%
0.8%
1月 2025
1.3%
1.2%
12月 2024
1.1%
4.2%
11月 2024
4.8%
3.5%
10月 2024
3.6%
-4.7%
9月 2024
-4.3%
-0.6%
8月 2024
-0.2%
0.3%
7月 2024
0.7%
1.4%
6月 2024
1.7%
1.3%
5月 2024
2.8%
-2.2%
4月 2024
-2.5%
-0.6%
3月 2024
0.1%
-3.2%
2月 2024
-2.2%
1.5%
1月 2024
1.6%
1.5%
12月 2023
1.8%
1.7%
11月 2023
1.7%
0.8%
10月 2023
0.4%
-1.8%
9月 2023
-1.4%
4.0%
8月 2023
4.0%
-1.8%
7月 2023
-2.0%
-3.1%
6月 2023
-1.7%
3.2%
5月 2023
4.4%
-6.4%
4月 2023
-5.0%
4.1%
3月 2023
3.8%
-2.7%
2月 2023
-2.9%
1.4%
1月 2023
1.4%
-0.4%
12月 2022
-1.4%
-1.0%
11月 2022
-0.4%
-1.2%
10月 2022
-0.9%
6.9%
9月 2022
7.0%
2.7%
8月 2022
2.6%
-10.4%
7月 2022
-9.9%
4.9%
6月 2022
5.1%
8.9%
5月 2022
9.5%
5.0%
4月 2022
1.0%
0.0%
3月 2022
-0.1%
0.0%
2月 2022
0.2%
6.1%
1月 2022
7.6%
1.1%
12月 2021
0.8%
3.7%
11月 2021
1.6%
-3.1%
10月 2021
-3.3%
-6.7%
9月 2021
-6.4%
3.6%
